ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό. Οι τρεις αυτές χώρες υπέγραψαν σήμερα τη νέα βορειοαμερικανική συνθήκη ελεύθερων συναλλαγών στη διάρκεια επίσημης τελετής στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στο Μπουένος Άιρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι πανευτυχής.

Εντάξει, κάποιες εικόνες με βίαιες συλλήψεις μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό, όπου έγινε και χρήση χημικών, με τον ίδιο τον Τραμπ να έχει δώσει “εντολή εξουδετέρωσης” σε όποιον τολμήσει να περάσει σε αμερικανικό έδαφος μην σας ξεγελούν.

Αυτό είναι το… κακό Μεξικό. Το “καλό” Μεξικό είναι αυτό που στην G20 “έδωσε τα χέρια” με τον αμερικανό πρόεδρο. Εκεί όπου προφανώς ο πλανητάρχης έβαλε στην άκρη το τείχος, τα συρματοπλέγματα και τις απειλές για να βάλει την γιγαντιαία -όπως πάντα- υπογραφή του…

«Είναι ένα πρότυπο συμφωνίας ελεύθερων ανταλλαγών που θα αλλάξει για πάντα το εμπορικό τοπίο», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση μ’ αυτή τη συνθήκη, η δύσκολη διαπραγμάτευση της οποίας έγινε με πρωτοβουλία του μεταξύ των τριών χωρών.

Η νέα Συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά, η οποία συνήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου, αντικαθιστά τη Βορειοαμερικανική Συνθήκη Ελεύθερου Εμπορίου που ισχύει από το 1994 και την οποία ο αμερικανός πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να καταργήσει.

Οι διαπραγματευτές των τριών χωρών κατέληξαν σε μια συμφωνία έπειτα από μαραθώνιες συζητήσεις που ξεκίνησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου. Τα τρία μέρη κατέληξαν τελικά σ’ έναν συμβιβασμό σε αριθμό λεπτών ζητημάτων, ιδιαίτερα σχετικά με το αυτοκίνητο και τη γεωργία.

Δείτε τις δηλώσεις μετά τις υπογραφές

Στο tweet των… επινικίων, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει: “Μόλις υπέγραψα την πιο σημαντική, την πιο εκτενή συμφωνία εμπορίου στην αμερικανική και παγκόσμια ιστορία. Οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς εργάστηκαν τόσο καλά μαζί στο να γραφτεί αυτό το σπουδαίο έγγραφο. Η τραγική NAFTA θα αποτελεί σύντομα παρελθόν. Η USMCA θα είναι φανταστική για όλους”!

Δείτε το

Just signed one of the most important, and largest, Trade Deals in U.S. and World History. The United States, Mexico and Canada worked so well together in crafting this great document. The terrible NAFTA will soon be gone. The USMCA will be fantastic for all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2018