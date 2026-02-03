Τραμπ: «Οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να απαιτήσουν την εθνικοποίηση των εκλογών» και επανέλαβε τα περί «νοθείας» το 2020

Αμετανόητος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ζητά την εθνικοποίηση των εκλογών, επιμένοντας στις ψευδείς θεωρίες συνωμοσίας για εκλογική νοθεία στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Η πρόταση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ – που αντίκειται στις προβλέψεις του αμερικανικού Συντάγματος το οποίο αναφέρει ότι αρμόδιες για την εκλογική διαδικασία είναι οι πολιτείες – έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφού το FBI πραγματοποίησε έρευνες σε εκλογικά κέντρα έξω από την Ατλάντα και κατέσχεσε ψηφοδέλτια και άλλα εκλογικά έγγραφα από τις εκλογές του 2020.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να πουν: ‘Θέλουμε να αναλάβουμε τον έλεγχο, πρέπει να αναλάβουμε τον έλεγχο των εκλογών σε τουλάχιστον 15 μέρη. Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να εθνικοποιήσουν τις εκλογές», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο podcast του πρώην αναπληρωτή διευθυντή του FBI Νταν Μποντζίνο.

Ο Τραμπ επιμένει ότι κέρδισε στις εκλογές του 2020 «με μεγάλη διάφορα», ισχυριζόμενος χωρίς να παρέχει στοιχεία ότι άνθρωποι «ψήφισαν παράνομα» στις εκλογές εκείνες. Επίσης αναφέρθηκε στην επιδρομή του FBI στην κομητεία Φούλτον της Τζόρτζια, λέγοντας με νόημα «θα δείτε μερικά ενδιαφέροντα πράγματα να βγαίνουν» από εκεί.

Το 2023 η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη της πολιτείας της Τζόρτζια απήγγειλαν κατηγορίες εις βάρος του Τραμπ για απόπειρα ανατροπής των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020, στις οποίες νικητής αναδείχθηκε ο Τζο Μπάιντεν. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν μετά την επανεκλογή Τραμπ το 2024.

Εξάλλου τον Ιανουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι «σύντομα θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον προσώπων για τα όσα έκαναν» αναφορικά με τις εκλογές του 2020. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ζητήσει πρόσβαση στο σύστημα καταγραφής ψηφοφόρων περίπου 24 πολιτειών.

Η απειλή Τραμπ να εθνικοποιήσει τις εκλογές αποτελεί συνέχεια μιας δέσμευσης που είχε κάνει τον Αύγουστο να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα προκειμένου να φέρει «την τιμιότητα» στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

«Να θυμάστε, οι πολιτείες είναι απλώς ένας ‘αντιπρόσωπος’ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την καταμέτρηση και την καταχώρηση των ψήφων», είχε γράψει σε ανάρτησή του τον Αύγουστο. «Πρέπει να κάνουν αυτό που τους λέει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, όπως εκπροσωπείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ», είχε προσθέσει.

Προς το παρόν ο Τραμπ δεν έχει υπογράψει τέτοιο εκτελεστικό διάταγμα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, προμηνύονται μια δύσκολη δοκιμασία για του Ρεπουμπλικάνους, που διαθέτουν ισχνή πλειοψηφία στο Κογκρέσο, με την κρίση κόστους ζωής να εξακολουθεί να βαραίνει τα αμερικανικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών μετανάστευσης, από τις οποίες σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στη Μινεάπολη, να προκαλούν την αντίδραση της κοινής γνώμης.

Απόδειξη αυτής της δυσαρέσκειας προς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, ο Δημοκρατικοί κέρδισαν το Σάββατο μία έδρα γερουσιαστή στο Τέξας, προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων. Το φθινόπωρο, το Νιου Τζέρσεϊ και η Βιρτζίνια εξέλεξαν Δημοκρατικούς κυβερνήτες.

Στο μεταξύ ο Τραμπ ενθαρρύνει τις πολιτείες που κυβερνώνται από Ρεπουμπλικάνους να τροποποιήσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες προκειμένου να ευνοήσουν το κόμμα του.