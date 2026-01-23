Τραμπ: Πειραγμένο SUV της Cadillac το νέο του «Beast» – Αλλάζει και αεροσκάφος μετά τη βλάβη στο Air Force One

Αέρας ανανέωσης στα μέσα μεταφοράς του Ντόναλντ Τραμπ – επίγεια και αεροπορικά-. Μετά τη βλάβη που παρουσιάστηκε στο Air Force One -με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να μεταβεί στο Νταβός με ένα μικρότερο αεροσκάφος-, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως ένα νέο αεροπλάνο θα εγκαταστήσει το προεδρικό, μέχρι το καλοκαίρι. Όσον αφορά το γνωστό, «The Beast», την προεδρική τεθωρακισμένη Chevrolet Suburban, φαίνεται πως πλέον έχει αλλάξει και ο Αμερικανός πρόεδρος μετακινήσει με πειραγμένο SUV της Cadillac.

Αυτή την εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) άρχισε να μετακινεί τον Ντόναλντ Τραμπ με τα νέα οχήματα SUV της Cadillac. Τον Μάρτιο, έπειτα από μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και της διευθύνουσας συμβούλου της General Motors, Μέρι Μπάρα, ο διευθυντής της Secret Service Σον Κάραν μετέβη σε εγκατάσταση της GM στο Γουόρεν του Μίσιγκαν για να συζητήσει σχετικά με την επόμενη γενιά τεθωρακισμένων SUV.

Ο Τραμπ έριξε την ιδέα να αποκτήσει SUV της Cadillac κατά τη συζήτησή του με την Μπάρα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη μακροχρόνια σχέση μας με τη General Motors φέρνοντας τα οχήματα αυτά στο στόλο προστασίας μας», δήλωσε ο διευθυντής της Secret Service Σον Κάραν.

Η GM και η Secret Service δεν απάντησαν χθες, Πέμπτη, σε ερωτήσεις σχετικά με τα νέα SUV. Παραδοσιακά ο πρόεδρος ταξιδεύει συχνά με μια τεθωρακισμένη Chevrolet Suburban, όταν δεν χρησιμοποιεί την προεδρική λιμουζίνα. Το Σεπτέμβριο 2024, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και η Secret Service ανέθεσαν στην GM ένα συμβόλαιο ύψους 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη της προεδρικής λιμουζίνας επόμενης γενιάς με το προσωνύμιο «The Beast», «Το Κτήνος», η αξία της οποίας μπορεί να φθάσει μέχρι το 2029 τα 40,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Αύγουστο, το συμβόλαιο τροποποιήθηκε ώστε να εφαρμοσθεί μια επιλογή που καλύπτεται από χρηματοδότηση 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Μάρτιο η Secret Service δημοσιοποίησε φωτογραφία από την επίσκεψη στην οποία φαινόταν ένα SUV Cadillac Escalade που έφερε την προεδρική σημαία δίπλα σε μια μεγάλη φωτογραφία της προεδρικής σφραγίδας. Το όχημα μοιάζει παρόμοιο με αυτό με το οποίο ταξίδεψε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

Τα νέα Air Force One του προέδρου

Λίγο μετά την αναγκαστική προσγείωση του Air Force One, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πήγαινε στο Ντάβος, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αποκτήσει μέχρι το καλοκαίρι ένα νέο αεροπλάνο.

Τον Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε ένα πολυτελές Boeing 747 από την κυβέρνηση του Κατάρ για να το χρησιμοποιεί ως νέο Air Force One μέχρι να παραλάβει, μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, δύο αεροπλάνα από την Boeing. Το αεροπλάνο αυτό από το Κατάρ, ηλικίας 13 ετών, με πολυτελή εσωτερική διαρρύθμιση, υφίσταται αυτή τη στιγμή μετατροπές με κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι υπολογίζει πως «η παράδοση θα γίνει όχι αργότερα από το καλοκαίρι του 2026» και πρόσθεσε ότι «βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες κυβερνητικές οντότητες για να διασφαλίσει ότι το αεροπλάνο ανταποκρίνεται στα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και στις λειτουργικές απαιτήσεις για την αποστολή του».

Τον περασμένο μήνα η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η παράδοση του πρώτου από τα δύο νέα Air Force One από την Boeing θα καθυστερήσει άλλον ένα χρόνο, μέχρι τα μέσα του 2028.