Τραμπ: «Πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν στην Λωρίδα της Γάζας – Η κατάσταση πρέπει να διευθετηθεί»

Την ανθρωπιστική κρίση που έχει προκληθεί στην Λωρίδα της Γάζας σε συνδυασμό με τα φονικά αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύει τις τελευταίες ημέρες το Ισραήλ, σχολίασε σήμερα (16.05.2025) ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του σε χώρες του Κόλπου, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε αρνητικά την κατάσταση που επικρατεί στην Λωρίδα της Γάζας.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύθηκε «να διευθετήσει» την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι άνθρωποι «λιμοκτονούν», όπως δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

«Ενδιαφερόμαστε για τη Γάζα. Πρέπει να διευθετηθεί, πολλοί άνθρωποι λιμοκτονούν, πολλά άσχημα πράγματα συμβαίνουν», είπε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα έκανε λόγο για περισσότερους από 50 νεκρούς από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σήμερα.

JUST IN: U.S President Trump at UAE:



“We’re looking at Gaza — and we gotta get that taken care of. A lot of people are starving. There’s a lot of bad things going on.” pic.twitter.com/9JcaOHRpSc