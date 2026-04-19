Τραμπ: Προειδοποίηση σε Ιράν – «Αν δεν υπογράψει τη συμφωνία, θα ανατινάξουμε ολόκληρη τη χώρα»

Προειδοποίηση στο Ιράν απηύθυνε σήμερα (19.04.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία και πως αν δεν το κάνει η χώρα θα ανατιναχθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν θα αποτελέσουν την «τελευταία ευκαιρία» του Ιράν να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία, αλλιώς «ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις δηλώσεις το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2026) στο Fox News, καθώς ο πόλεμος με το είναι στην 50ή του ημέρα.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», προειδοποίησε ο Τραμπ. Αυτή η προειδοποίηση, έγινε αμέσως μετά από τη νέα σκληρή επίθεση κατά του Ιράν, στην οποία χαρακτήρισε τα πυρά που εξαπέλυσε η Τεχεράνη σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας διέλευσης: «Πλήρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Βέβαια έσπευσε να σημειώσει πως: «Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν – Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις. Είναι αυτοί (εννοώντας το Ιράν) που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα».

Ο Τραμπ δε δήλωσε επίσης ότι δεν θα κάνει «το ίδιο λάθος» με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, του οποίου η κυβέρνηση υπέγραψε μια ολοκληρωμένη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2015.

If Iran does not sign this deal, the whole country is getting blown up.pic.twitter.com/xyspC6wWla — Clash Report (@clashreport) April 19, 2026

Η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα στείλει διαπραγματευτική ομάδα

Το Ιράν, εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να περιορίσει την κυκλοφορία στο στενό, όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός των λιμανιών και των πλοίων του. Ωστόσο, δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, «εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός», όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Μάλιστα, το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «όχι μονάχα μια παραβίαση της εκεχειρίας», αλλά επίσης «μια παράνομη και εγκληματική ενέργεια», την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία στα Στενά του Ορμούζ.

«Το να επιβάλει εσκεμμένα μια συλλογική τιμωρία στον ιρανικό λαό, ισοδυναμεί με ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ.

Τραμπ: «Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία»

Την ώρα που τα Στενά παραμένουν αποκλεισμένα για τη ναυσιπλοΐα, δύο ημέρες αφού το Τραμπ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως θα ανοίξουν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Πακιστάν το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026), έχοντας προετοιμαστεί για περαιτέρω συνομιλίες.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω πως θα τη δεχθούν, διότι, εάν δεν τη δεχθούν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προσθέσει: αρκετά με την ευγένεια. (“NO MORE MR. NICE ⁠GUY!”).

Όμως, αφού ο Τραμπ δήλωσε πως θα συνεχίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες πως κρατάει κλειστό τον πορθμό. Τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά ενώ προσέγγισαν τα Στενά χθες (18.04.2026). «Το Ιράν αποφάσισε να ανοίξει πυρ χθες στα Στενά του Ορμούζ. Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας μας εκεχειρίας», ανέφερε ο Τραμπ στη σημερινή ανάρτησή του. «Αυτό δεν ήταν ωραίο, ήταν;», συμπλήρωσε.

Τζέι Ντι Βανς, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Πακιστάν

O αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί μιας αμερικανικής αποστολής για συνομιλίες με το Ιράν αύριο, Δευτέρα (20.04.2026), στο Πακιστάν, διαβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο Τζέι Ντι Βανς, που ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα είναι παρών, μαζί με τους άλλους δύο απεσταλμένους του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, διευκρίνισε η αμερικανική προεδρία.

Ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ

Τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, ήταν εμφανώς ενισχυμένα σήμερα, ενόψει της επανάληψης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι πακιστανικές αρχές νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσαν το κλείσιμο δρόμων και την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία σε ολόκληρη την πόλη, όπως και στη γειτονική πόλη Ραβάλπιντι. Δημοσιογράφοι του AFP είδαν ένοπλους άνδρες και σημεία ελέγχου κοντά σε ξενοδοχεία στο Ισλαμαμπάντ, ιδίως στο Marriott και το Serena, όπου διεξήχθη ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων.

Οι περισσότεροι δρόμοι που οδηγούν στο Serena Hotel ήταν σήμερα αποκλεισμένοι, με συρματοπλέγματα, οδοφράγματα, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και εκτροπές της κυκλοφορίας. «Ζητάμε από τις πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ένας δημοτικός αξιωματούχος.