Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα μεταφέρει σε άλλη περιοχή το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος αν δεν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα στη Βόρεια Καρολίνα.

Το συνέδριο αυτό είναι προγραμματισμένο για τις 24-27 Αυγούστου, δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις, αφού είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ θα λάβει το χρίσμα του κόμματος, όμως αυτές οι μεγάλες συγκεντρώσεις αποτελούν κατά παράδοση σημαντικές στιγμές για τα κόμματα και την πολιτική σκηνή στις ΗΠΑ.

Στις αναρτήσεις του στο Twitter, σήμερα το πρωί, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την αγάπη του για την «υπέροχη Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας», όμως ταυτόχρονα εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με τον κυβερνήτη της. «Δυστυχώς, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Ρόι Κούπερ παραμένει ακόμη στο πνεύμα της καραντίνας», σχολίασε ο Τραμπ, ο οποίος επιμένει εδώ και πολλές εβδομάδες ότι είναι αναγκαία η γρήγορη επανεκκίνηση της οικονομίας.

«Χιλιάδες ενθουσιώδεις Ρεπουμπλικάνοι οργανώνονται για να πάνε τον Αύγουστο στη Βόρεια Καρολίνα. Ο κυβερνήτης πρέπει να τους πει αμέσως αν ο χώρος του συνεδρίου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πλήρη χωρητικότητά του», έγραψε σε ένα από αυτά τα μηνύματα. «Σε διαφορετική περίπτωση, θα είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να βρούμε κάποιον άλλον χώρο για το συνέδριο», συνέχισε, κάνοντας λόγο για «τις θέσεις εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη» που συνδέονται με την οργάνωση αυτού του σημαντικού γεγονότος.

Η Βόρεια Καρολίνα πέρασε την περασμένη εβδομάδα στη Φάση 2 της επανεκκίνησης της οικονομίας, επιτρέποντας να επαναλειτουργήσουν τα εστιατόρια στο 50% της χωρητικότητάς τους. Προς το παρόν όμως οι μεγάλες συναθροίσεις κοινού απαγορεύονται.

Οι Δημοκρατικοί εξετάζουν την πιθανότητα να οργανώσουν το δικό τους συνέδριο διαδικτυακά ή με κάποιαν άλλη, πρωτότυπη μορφή, για να λάβει το χρίσμα του κόμματος ο Τζο Μπάιντεν ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Ο Τραμπ ωστόσο μέχρι στιγμής έχει απορρίψει μια τέτοια ιδέα για το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed…