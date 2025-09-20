Κόσμος

Τραμπ σε Μαδούρο: Αν η Βενεζουέλα δεν πάρει πίσω τους κρατούμενους οι συνέπειες θα είναι «ανυπολόγιστες»

Η Ουάσινγκτον αλλά και το Καράκας έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

«Το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Βενεζουέλα το Σάββατο (20.09.2025) αν δεν δεχτεί να επιστρέψουν όλοι οι κρατούμενοι τους οποίους, όπως είπε, η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο είχε εξαναγκάσει να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρή απάντηση τη Βενεζουέλα του Νικολάς Μαδούρο, σε μία στιγμή που η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες αυξάνεται εδώ και εβδομάδες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε σε ποιους κρατούμενους αναφερόταν, εκτός από το ότι μερικοί ήταν «άτομα από ψυχιατρικά ιδρύματα», ούτε διευκρίνισε τι δράση θα μπορούσε να αναλάβει.

«Θέλουμε η Βενεζουέλα να δεχτεί αμέσως όλους τους κρατούμενους και τους τρόφιμους ψυχιατρικών νοσοκομείων, τους οποίους οι ηγέτες της Βενεζουέλας ανάγκασαν βίαια να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε προσθέτοντας με κεφαλαία γράμματα: «Βγάλτε τους αμέσως από τη χώρα μας, αλλιώς το τίμημα που θα πληρώσετε θα είναι ανυπολόγιστο».

 

Η Ουάσινγκτον αλλά και το Καράκας έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

