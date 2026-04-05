Τραμπ στη Wall Street Journal: «Θα καταστρέψω τα εργοστάσια ενέργειας του Ιράν, εάν δεν ανοίξουν τα Στενά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην αμερικανική εφημερίδα και συνέχισε τις απειλές του στο Ιράν, ότι θα καταστρέψει όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, εάν η ηγεσία της χώρας δεν συμφωνήσει να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ έως το βράδυ της Τρίτης.

«Αν δεν συμμορφωθούν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλη εγκατάσταση που διαθέτουν σε ολόκληρο το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση προς την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς πότε εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα».

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση και η συγκεκριμένη χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχερή, αν εξακολουθεί να υπάρχει ως χώρα», ανέφερε. «Και αν δεν κάνουν κάτι έως το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν ούτε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ούτε γέφυρες όρθιες».