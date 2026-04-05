Κόσμος

Τραμπ στη Wall Street Journal: «Θα καταστρέψω τα εργοστάσια ενέργειας του Ιράν, εάν δεν ανοίξουν τα Στενά»

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση και η συγκεκριμένη χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχερή, αν εξακολουθεί να υπάρχει ως χώρα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
REUTERS
REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην αμερικανική εφημερίδα και συνέχισε τις απειλές του στο Ιράν, ότι θα καταστρέψει όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, εάν η ηγεσία της χώρας δεν συμφωνήσει να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ έως το βράδυ της Τρίτης.

«Αν δεν συμμορφωθούν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε άλλη εγκατάσταση που διαθέτουν σε ολόκληρο το Ιράν», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση προς την Τεχεράνη.

Ερωτηθείς πότε εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα».

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση και η συγκεκριμένη χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχερή, αν εξακολουθεί να υπάρχει ως χώρα», ανέφερε. «Και αν δεν κάνουν κάτι έως το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν ούτε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ούτε γέφυρες όρθιες».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
184
121
100
96
Newsit logo
Newsit logo