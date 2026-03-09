Τραμπ: Σύντομη εκδρομή ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους εξοντώσουμε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε και πάλι του πολέμου στο Ιράν λέγοντας πως η Τεχεράνη θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο και πως θα χτυπούσε σε όλο τον κόσμο.

Μιλώντας σε μια συνάντηση των Ρεπουμπλικάνων του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην Epic Fury και την χαρακτήρισε ώς «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», προσθέτοντας πως είναι μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή» στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα είπε ότι του αρέσει πολύ η κωδική ονομασία, «ακόμα περισσότερο από το Midnight Hammer, όπου εξουδετερώσαμε το πυρηνικό δυναμικό του Ιράν».

Δείτε live όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Όπως τόνισε «ήταν μια μεγάλη μέρα, γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε δύο εβδομάδες και νομίζω ότι θα βρισκόμασταν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ ανέφερε για τον πόλεμο στο Ιράν πως «η χώρα μας τα πάει πολύ καλά. Εννοώ, σε ένα επίπεδο που κανείς δεν περίμενε. Κάνουμε μια μικρή εκδρομή επειδή αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Νομίζω ότι θα δείτε ότι θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

«Πόσο καλός είναι ο στρατός μας, σωστά;», είπε στη συνέχεια και κάτω από αποθέωση, ενώ επανέλαβε δύο φορές ακόμη τη φράση «βραχυπρόθεσμη».

«Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό και επιδεικνύουμε την τεχνική μας υπεροχή και τη στρατιωτική μας δύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ καο ο στρατός μας είναι ο καλύτερος, Όμοιος του δεν υπάρχει».

«Δεν έχω ιδέα ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν»

Ο Τραμπ σημείωσε πως «κανείς δεν έχει ιδέα» ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, παρά το γεγονός ότι ο γιος του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης.

«Οι τρομοκράτες ηγέτες τους έχουν φύγει ή μετρούν τα λεπτά μέχρι να φύγουν.

Και τώρα, κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα ηγηθούν της χώρας.

Έχουμε ήδη κερδίσει από πολλές απόψεις, αλλά δεν έχουμε κερδίσει αρκετά. Προχωράμε μπροστά, πιο αποφασισμένοι από ποτέ να επιτύχουμε την τελική νίκη που θα τερματίσει μια για πάντα αυτόν τον μακροχρόνιο κίνδυνο».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στη δολοφονία του ανώτατου στρατιωτικού ηγέτη του Ιράν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, του Κασέμ Σολεϊμανί. «Ίσως να ήταν πολύ πιο ικανοί από ό,τι είναι τώρα, αν είχε ζήσει. Γιατί ήταν ικανός. Ήταν σκληρός, βίαιος και ικανός. Αλλά τον ξεφορτωθήκαμε πρώτοι».

«Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

«Μέσα σε μια εβδομάδα θα μας έκαναν επίθεση 100%. Ήταν έτοιμοι. Είχαν πολύ περισσότερους πυραύλους από ό,τι πίστευε κανείς και θα μας έκαναν επίθεση, αλλά έκαναν επίθεση σε όλη τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ.

Και αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα τα είχαν χρησιμοποιήσει εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό θα ήταν μια μεγάλη επίθεση. Ξέρω ότι είχαν όλες αυτές τις βάσεις πυραύλων και όλους αυτούς τους εκτοξευτές που καταστρέψαμε, περίπου το 80% από αυτούς, παρεμπιπτόντως, καταστρέψαμε τους περισσότερους, ξέρετε, βλέπετε, έχουν μειωθεί σε ελάχιστους. Έχουν πολύ λίγες εκτοξεύσεις που τους έχουν απομείνει

Και οι πύραυλοι έχουν σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί. Τα drones έχουν καταρριφθεί και χτυπάμε εκεί όπου κατασκευάζουν τα drones. Τους γνωρίζουμε όλους και τους καταστρέφουμε.

Τώρα, εκεί όπου κατασκευάζουν τα drones. Πολύ δουλειά, πολύ εξαιρετική δουλειά. Αλλά θα έχουμε έναν πολύ πιο ασφαλή κόσμο μόλις τελειώσει, και θα τελειώσει πολύ γρήγορα».



