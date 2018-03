Τραμπ: Τα χειρότερα Όσκαρ της ιστορίας – Δεν υπάρχουν πλέον σταρ εκτός από εμένα!

Το έκανε το σχόλιο ο Ντόναλντ Τραμπ για τα φετινά Όσκαρ. Με μια μικρή καθυστέρηση βεβαίως αλλά, το έκανε! Και είχε να πει τα χειρότερα!

«Τα χειρότερα Όσκαρ της ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πλέον σταρ, εκτός από τον Πρόεδρό σας (αστειεύομαι φυσικά)». Αυτό ήταν το tweet του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν σταματά πουθενά. Τα έβαλε με όλο το Χόλιγουντ και μεταξύ σοβαρού και αστείου αποθέωσε τον εαυτό του.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 6, 2018