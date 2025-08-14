Κόσμος

Τραμπ: Θα ήθελα να δω συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι στην Αλάσκα

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kent Nishimura

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία για την πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή συνάντηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ωστόσο, η πιο σημαντική συνάντηση θα είναι η δεύτερη που σχεδιάζουμε. Θα έχουμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρόεδρο Ζελένσκι, εμένα και ίσως ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες. Ίσως όχι. Θα δούμε», τόνισε.

Παράλληλα ανέφερε ότι θα ήθελε να δει μια δεύτερη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Θα έλεγα ότι αύριο, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να προετοιμάσω το τραπέζι για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα. Θα ήθελα να το δω να συμβαίνει στην πραγματικότητα, ίσως στην Αλάσκα», είπε ο Τραμπ.

