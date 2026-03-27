Τραμπ: Θα βλέπουμε την υπογραφή του στα δολάρια από τον Ιούνιο

Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα τυπωθούν το καλοκαίρι
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που θα δει την υπογραφή του να εμφανίζεται σε αμερικανικά χαρτονομίσματα, – από το καλοκαίρι – όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Τα πρώτα χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων με την υπογραφή του Τραμπ και του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ θα τυπωθούν τον Ιούνιο – σε μια πρωτοφανή κίνηση που, σύμφωνα με το υπουργείο, συνδέεται με τον εορτασμό της 250ής επετείου των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Δεν υπάρχει πιο ισχυρός τρόπος να τιμηθούν τα ιστορικά επιτεύγματα της σπουδαίας μας χώρας και του προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ από τα δολάρια που φέρουν το όνομά του», δήλωσε ο Μπέσεντ. Παραδοσιακά, τα αμερικανικά χαρτονομίσματα φέρουν μόνο τις υπογραφές αξιωματούχων του υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της κυβέρνησης για να συνδέσει το όνομα του Τραμπ με κρατικά προγράμματα και δημόσια κτίρια.

Τα χαρτονομίσματα που εκτυπώνονται σήμερα φέρουν τις υπογραφές της υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Μπάινετ, Τζάνετ Γέλεν, καθώς και της ταμία Λιν Μαλέρμπα.

Από το 1861 αποτελεί παράδοση η υπογραφή του ταμία των ΗΠΑ να εμφανίζεται στα χαρτονομίσματα – μια πρακτική που, εφόσον υλοποιηθούν τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ, πρόκειται να αλλάξει.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, το όνομα του Τραμπ είχε εμφανιστεί σε επιταγές οικονομικής ενίσχυσης που στάλθηκαν σε εκατομμύρια Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
158
110
104
46
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
