Μιλάνο: Λάθος σε εξωσωματική – Έβαλαν στη μήτρα γυναίκας έμβρυο άλλου ζευγαριού

Σοβαρό ιατρικό λάθος σημειώθηκε στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής «San Raffaele» στο Μιλάνο. Γιατροί μετέφεραν στη μήτρα μίας γυναίκας το έμβρυο που ανήκε σε άλλο ζευγάρι.

Το περιστατικό με το λάθος έμβρυο σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου στο Μιλάνο και αποδίδεται σε «ανθρώπινο λάθος», όπως δήλωσε ο Enrico Papaleo, υπεύθυνος του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στην «Corriere della Sera».

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Το ιταλικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής «San Raffaele» παραμένει κλειστό, εν αναμονή αποφάσεων της αρμόδιας υγειονομικής αρχής.

Πιο συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα είχαν προγραμματιστεί δύο μεταφορές εμβρύων.

Στο εργαστήριο Εμβρυολογίας, δύο βιολόγοι προετοίμαζαν τις φιάλες με τα έμβρυα: η μία εκτελούσε τη διαδικασία και η δεύτερη επαλήθευε κάθε βήμα ως μάρτυρας. Ταυτόχρονα, η ασθενής ταυτοποιούνταν στην αίθουσα προετοιμασίας από τον γιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό.

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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η υπεύθυνη βιολόγος διάβασε λανθασμένα τη γραμμή του προγράμματος και πήρε από τον επωαστήρα (ειδική συσκευή που διατηρεί σταθερή θερμοκρασία και υγρασία για την ανάπτυξη ζωντανών οργανισμών) το υλικό της ασθενούς Β αντί για εκείνο της ασθενούς Α.

Η δεύτερη βιολόγος επιβεβαίωσε ότι οι φιάλες ανήκαν όντως στην ασθενή Β, ωστόσο το σφάλμα είχε ήδη γίνει στη φάση ανάγνωσης του προγράμματος. Έτσι, το έμβρυο του ζευγαριού μεταφέρθηκε στη μήτρα της γυναίκας του άλλου.

Το λάθος εντοπίστηκε αμέσως μετά τη διαδικασία και ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της κατάστασης και την προστασία των εμπλεκόμενων προσώπων.

Το «San Raffaele», το οποίο είναι συμβεβλημένο με το εθνικό σύστημα υγείας, η πιθανότητα ενός τέτοιου περιστατικού στη διεθνή βιβλιογραφία εκτιμάται σε μία περίπτωση ανά 10-12 χιλιάδες κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Το Κέντρο εξυπηρετεί ετησίως πάνω από 1.000 ζευγάρια για ομόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση και σχεδόν 200 για ετερόλογη, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 1.500 μεταφορές εμβρύων κάθε χρόνο.

Οι δύο εμπλεκόμενες γυναίκες, κάτω των 35 ετών και στον πρώτο τους κύκλο, ενημερώθηκαν και συνεχίζουν να παρακολουθούνται από το κέντρο. Η μία διατηρεί ακόμη το δικό της έμβρυο, ενώ η άλλη έχει ήδη προγραμματίσει νέο κύκλο τον επόμενο μήνα.