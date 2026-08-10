Κόσμος

Λέκκας για το σεισμό στην Κολομβία: Επειδή είχε μεγάλο βάθος δεν προκάλεσε τόσο σοβαρές ζημιές

«Τσουνάμι δε θα έχουμε αλλά θα έχουμε και κάποιες επιπτώσεις, γιατί ως χώρες της λατινικής Αμερικής έχουν κτίρια που είναι ιδιαίτερα τρωτά στους σεισμούς»
Ευθύμιος Λέκκας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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«Είναι ένας σεισμός της τάξεως των 7,4 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ. Βέβαια υποβαθμίστηκε στους 7,2 στη συνέχεια σε ένα βάθος στα 110 χιλιόμετρα. Αυτό είναι και καθοριστικό. Είναι καθοριστικό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο σεισμός αυτός στην επιφάνεια» τόνισε ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής διαχείρισης φυσικών καταστροφών ΕΚΠΑ, πρόεδρος ΟΑΣΠ, μιλώντας για τον σεισμό που συγκλόνισε την Κολομβία.

«Προηγήθηκε ο μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, 7,2 και 7,5 ρίχτερ και είχαμε τονίσει ότι η ευρύτερη περιοχή θα αντιμετωπίσει σεισμούς. Θεωρώ ότι έχουν κάποια σχέση, όχι απόλυτη» σχολίασε ο κύριος Λέκκας για τον σεισμό στην Κολομβία.

«Είναι σεισμογενής περιοχής δεν ανήκει στην ίδια ζώνη με το Καράκας. Είναι μια άλλη τεκτονική ζώνη. Το βάθος που είχε, κάνει τους σεισμούς αισθητούς σε πιο ευρύτερη περιοχή. Είναι ισχυρός αλλά επειδή το βάθος είναι μεγάλο, δεν προκαλεί ζημιές τόσο μεγάλες όσο στη Βενεζουέλα. Βεβαίως οι κάτοικοι και λόγω του προηγούμενου σεισμού στη Βενεζουέλα που έγινε και εκεί αισθητός, είναι τρομοκρατημένοι» τόνισε ο κύριος Λέκκας μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Τσουνάμι δε θα έχουμε αλλά θα έχουμε και κάποιες επιπτώσεις γιατί ως χώρες της λατινικής Αμερικής έχουν κτίρια που είναι ιδιαίτερα τρωτά στους σεισμούς.

Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα αλλά δε νομίζω ότι θα δούμε αυτά που είδαμε στη Βενεζουέλα» κατέληξε ο Ευθύμιος Λέκκας.

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