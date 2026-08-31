Ισραέλ Κατς για Ασπίδα του Αχιλλέα: «Εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία μεταξύ Ισραήλ – Ελλάδας, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις»

Έπεσαν οι υπογραφές σήμερα Δευτέρα (31.08.2026) από την Ελλάδα και το Ισραήλ για το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», τη δημιουργία στην ελληνική επικράτεια μιας πολυεπίπεδης αεράμυνας, βασισμένης στην αρχιτεκτονική ισραηλινών συστημάτων.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ αγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για την πιο εκτενή αμυντική εξαγωγική συμφωνία στην ιστορία των διμερών σχέσεων, καθώς και μία από τις σημαντικότερες για το κράτος του Ισραήλ.

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Ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς από την πλευρά του δήλωσε πως «η επίσκεψή μου στην Ελλάδα πριν από λίγους μήνες, ως καλεσμένος του Έλληνα υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ήταν άλλη μια έκφραση του βάθους της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας και της κοινής μας αποφασιστικότητας να συνεχίσουμε να την ενισχύουμε.

Σε αυτή τη συνάντηση, συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας. Το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις.

Σε μια εποχή που παράγοντες με ηγεμονικές φιλοδοξίες επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή, το Ισραήλ και η Ελλάδα θα συνεχίσουν να εμβαθύνουν την αμυντική και στρατηγική συνεργασία τους και θα ενεργήσουν με αποφασιστικότητα για τη διατήρηση της σταθερότητας, την προστασία της ασφάλειας και των κοινών συμφερόντων τους».

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Τι είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, μέσω αυτής της συμφωνίας, το Ισραήλ θα αναπτύξει στην ελληνική επικράτεια μια πολυεπίπεδη αεράμυνα, βασισμένη στην αρχιτεκτονική ισραηλινών συστημάτων.

«Είναι η πρώτη φορά που το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας (IMOD) παρέχει μια ολοκληρωμένη θωράκιση έναντι ευρέος φάσματος απειλών, από βαλλιστικούς πυραύλους έως εχθρικά UAV», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» περιλαμβάνει το σύστημα David’s Sling, αναπτυγμένο από τον Ισραηλινό Οργανισμό Πυραυλικής Άμυνας με κύριο ανάδοχο τη Rafael, το σύστημα BARAK MX της Israel Aerospace Industries (IAI), καθώς και το σύστημα SPYDER της Rafael Advanced Defense Systems. Επιπλέον, προβλέπεται η εγκατάσταση ραντάρ πολλαπλών αποστολών MMR από την ELTA Systems και ενός εθνικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου που θα αναπτύξει η Rafael.

Παράλληλα, υπεγράφη συμπληρωματική συμφωνία ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων Drone Dome της Rafael, με σκοπό την προστασία στρατηγικών υποδομών από drones.

Στρατηγική συνεργασία και βιομηχανική ενίσχυση

Στο πλαίσιο της διακυβερνητικής (G2G) συνεργασίας, το Ισραήλ θα διευρύνει τη βιομηχανική αμυντική σύμπραξη με την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας στην εγχώρια βιομηχανία. Η επιλογή της ισραηλινής τεχνολογίας για το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα αεράμυνας της τελευταίας δεκαετίας αποτυπώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο εταίρων, σημείωσε ακόμη ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Πηγή: onalert.gr