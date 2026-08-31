«Τον ρούφηξε το τζακούζι»: Πώς έγινε η τραγωδία με το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό σε resort της Ισπανίας

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ζευγάρι Ιρλανδών που βρέθηκαν νεκροί και γυμνοί δίπλα σε τζακούζι σε ενοικιαζόμενη βίλα στην Ισπανία, όπου έκαναν διακοπές. Τις σορούς εντόπισαν την Τρίτη (25.08.2026)το απόγευμα τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 14 και 16 ετών.

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, η 51χρονη μητέρα δύο παιδιών Thomasina Tobin, με καταγωγή από την Ιρλανδία, έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να σώσει τον 48χρονο σύζυγό της, όταν εκείνος παγιδεύτηκε κάτω από το νερό στο τζακούζι του πολυτελούς resort στη Βαλένθια της Ισπανίας.

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Το ζευγάρι, που ζούσε και εργαζόταν εδώ και αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, έκανε διακοπές σε περιφραγμένο συγκρότημα κατοικιών στην Cullera, όταν τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 14 και 16 ετών, εντόπισαν τις σορούς περίπου στις 17:00.

Τα δύο αγόρια, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι με ειδικές ανάγκες, αναζήτησαν τους γονείς τους μέσα στη βίλα. Τελικά τους βρήκαν κοντά στο τζακούζι, και ειδοποίησαν έναν γείτονα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο σύζυγος μπορεί να παγιδεύτηκε από την ισχυρή αναρρόφηση της αποχέτευσης του τζακούζι. Η δύναμη της αναρρόφησης ενδέχεται να τον κράτησε κάτω από το νερό, ενώ η σύζυγός του φαίνεται πως προσπάθησε να τον απελευθερώσει, με αποτέλεσμα να χάσει και η ίδια τη ζωή της.

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Οι νεκροψίες στις σορούς δεν έδειξαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν σημάδια παραβίασης στη βίλα, ενώ ούτε από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής προέκυψε κάποια ύποπτη δραστηριότητα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατέγραψαν σημάδια και γρατζουνιές στα σώματα και των δύο, καθώς και αίμα στο θολό νερό του τζακούζι και έντονη μυρωδιά χημικών.

Οι δύο σοροί βρέθηκαν εν μέρει έξω από το τζακούζι, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η 51χρονη ενδεχομένως κατάφερε κάποια στιγμή να απελευθερώσει τον σύζυγό της.

Οι Αρχές είχαν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, όμως αυτό έχει πλέον αποκλειστεί.

Τα επίσημα αποτελέσματα των νεκροψιών δεν αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, σύμφωνα με την ισπανική πρακτική.

Η Thomasina Tobin εργαζόταν τα τελευταία 5,5 χρόνια στην εταιρεία συμβούλων Turner & Townsend, ως quantity surveyor, στον κλάδο των πολυτελών ξενοδοχείων.

Ο Patrick Tobin, σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόταν στον κλάδο της τεχνολογίας στο Λονδίνο.

Σε σοκ τα παιδιά

Συγγενείς της έφτασαν στην Ισπανία την προηγουμενη εβδομάδα, προκειμένου να σταθούν στο πλευρό των δύο εφήβων, οι οποίοι είναι σε σοκ μετά τον εντοπισμό των νεκρών γονιών τους.

Τα παιδιά ειδοποίησαν τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, ο οποίος έμενε σε κοντινή απόσταση, και εκείνος κάλεσε την αστυνομία. Οι Αρχές χρησιμοποίησαν στη συνέχεια τις επαφές που υπήρχαν στο κινητό ενός από τα δύο αγόρια, καταφέρνοντας να επικοινωνήσουν με συγγενείς της οικογένειας στη Μόναχαν.

Τρεις συγγενείς, μεταξύ των οποίων και ένας θείος των δύο εφήβων, ταξίδεψαν άμεσα στην Ισπανία για να τους φροντίσουν και να τους στηρίξουν. Έφτασαν σε λιγότερο από 12 ώρες μετά τον εντοπισμό των δύο νεκρών.