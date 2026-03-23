Τραμπ: «Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να σταματήσει τις απειλές του»

Σε νέες δηλώσεις έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Δευτέρα (23.03.2026), αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παρά τις διαψεύσεις του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εκ νέου ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις. «Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε κάποιες πραγματικά καλές συζητήσεις. Ξεκίνησαν χθες το βράδυ, και λίγο πριν από αυτό», είπε. «Θέλουν ειρήνη. Έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Πρόσθεσε ότι ελπίζει «να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλους μας», συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων στη Μέση Ανατολή και του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε προηγούμενους ισχυρισμούς περί καταστροφής των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, λέγοντας ότι «αποσυναρμολογεί συστηματικά την ικανότητα του καθεστώτος να απειλεί την Αμερική». «Το Ιράν έχει άλλη μια ευκαιρία να τερματίσει τις απειλές του προς την Αμερική και τους συμμάχους της – και ελπίζουμε να την εκμεταλλευτούν», είπε. «Σε κάθε περίπτωση, η Αμερική και ολόκληρος ο κόσμος θα είναι σύντομα πολύ πιο ασφαλείς», είπε.

«Όπως ανακοίνωσα νωρίτερα, βάσει προκαταρκτικών συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τις τελευταίες δύο ημέρες, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να αναβάλει προσωρινά τα προγραμματισμένα πλήγματα εναντίον σημαντικών ενεργειακών και ηλεκτρικών στόχων στο Ιράν… για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να επιτευχθεί μια ευρύτερη συμφωνία», λέει ο πρόεδρος Τραμπ σχετικά με την Επιχείρηση «Epic Fury».

“As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past two days, I’ve directed the @DeptofWar to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran…to determine whether a broader… pic.twitter.com/HKdXAZtCSt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 23, 2026

Και συμπλήρωσε: «Νομίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα με το Ιράν. Μετά από τη συμφωνία, δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, αυτό είναι βέβαιο. Στο παρελθόν αυτό το ενδεχόμενο είχε αποκλειστεί. Οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες του Ιράν με φονικό τρόπο. Έχουμε καταστρέψει το 90% των δυνάμεών τους με τέτοια οργή που δεν έχουν ξαναδεί. Εξουδετερώσαμε τις ενεργειακές εγκαταστάσεις τους, την αεροπορία και το ναυτικό τους. Τόσα πλοία είναι στον πάτο της θάλασσας. Φυσικά εξουδετερώσαμε και τους ηγέτες τους, πράγμα θλιβερό γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία εδώ και πολύ καιρό.

Θέλησαν να αντικαταστήσουν τον Ανώτατο ηγέτη τους όταν εξαλείψαμε τον Αγιατολάχ. Κανείς δεν θέλει αυτή τη δουλειά, είναι πολύ επικίνδυνη. Εντάξει, και η δική μου δουλειά είναι πολύ επικίνδυνη αλλά αυτή [του Ανωτάτου Ηγέτη] είναι περισσότερο.

Οι πυραυλικές τους δυνάμεις αυξάνονταν σε τέτοιο ρυθμό και φαινόταν αδύνατο να τους σταματήσει κάποιος, και όμως εμείς το κάναμε. Έκαναν να αντίποινα ακόμη και στους γείτονές τους».

Παράλληλα, οι Ισραηλινοί ασκούν πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν βέτο σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία εκεχειρίας. Ισραηλινοί πολιτικοί δηλώνουν ότι ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποσυρθούν.

Αυτή η εκστρατευτική δύναμη των Αμερικανών Πεζοναυτών μετακινείται προς την περιοχή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι θα καταλάβει το νησί Χαργκ – ένα μεγάλο και σημαντικό σημείο παραγωγής πετρελαίου για το Ιράν – ή ότι ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση των Στενών του Ορμούζ.

Ο Τραμπ – ο οποίος μίλησε για «όχι ηλίθιους ξένους πολέμους» – τόνισε επίσης ότι δεν «διστάζει στην ιδέα της αποστολής στρατευμάτων». Ωστόσο, δήλωσε επίσης ότι δεν θα μιλήσει για επιχειρησιακές ανάγκες. Μίλησε με πολύ αόριστους όρους για το τι είναι πιθανό να συμβεί. Όπως συμβαίνει συχνά με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ, απλά πρέπει να περιμένουμε και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη δήλωση – άσχετα με το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι διεξάγονται συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά.