Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός πολλές φορές

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς δεν είναι μόνο θολό το τοπίο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ, αλλά την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει «λάδι στη φωτιά» με αιχμηρές αναρτήσεις στα social media.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν «κρατήθηκε» και κατηγόρησε σήμερα (21.04.2026) το Ιράν ότι έχει παραβιάσει την κατάπαυση του πυρός, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός λήγει αύριο Τετάρτη (22.04.2026) με τον Αμερικανό πρόεδρο να ασκεί σκληρή κριτική στο Ιράν όχι μόνο για την εκεχειρία αλλά και για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

President Trump on TruthSocial: Iran has Violated the Cease Fire numerous times! pic.twitter.com/bjRI7d702X — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 21, 2026

Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ «χτυπάει» στο Truth Social με μια ακόμα χαρακτηριστική του ανάρτηση, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν οι δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν.

Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι αν δεν γίνει άρση του ναυτικού αποκλεισμού που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ και κατ’επέκταση στα ιρανικά λιμάνια, δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά.

Παράλληλα, η Ισλαμική Δημοκρατία επιμένει στις «κόκκινες γραμμές» της, ότι το πυρηνικό πρόγραμμα είναι αδιαπραγμάτευτο και πως διεκδικεί την αποδέσμευση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων (assets) που διατηρεί στο εξωτερικό, κυρίως στο Κατάρ.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους να αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, τα οποία έχει προθυμοποιηθεί να αποκτήσει η Ρωσία, αλλά και να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αποκλείοντας οποιοδήποτε ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης.