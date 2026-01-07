Τραμπ: «Χωρίς την εμπλοκή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή» – Συνεχίζει να γκρινιάζει για το Νόμπελ Ειρήνης

«Χωρίς την εμπλοκή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή» δηλώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συνεχίζει να γκρινιάζει γιατί δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης.

Με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του για τον ρόλο του στη λειτουργία του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι πριν από τη δική του παρέμβαση οι περισσότερες χώρες – μέλη δεν τηρούσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς τη δική του εμπλοκή η Ρωσία θα είχε καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι «μόνος του έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους», τονίζοντας ότι έσωσε εκατομμύρια ζωές.

Παράλληλα, εξέφρασε δυσαρέσκεια επειδή η Νορβηγία, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην του απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό «δεν έχει σημασία».

Η ανάρτηση Τραμπ:

«Θυμηθείτε, για όλους αυτούς τους μεγάλους οπαδούς του ΝΑΤΟ, είχαν 2% ΑΕΠ, και οι περισσότεροι δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους, ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑ ΕΓΩ. Οι ΗΠΑ, ανόητα, πλήρωναν γι’ αυτούς! Εγώ, με σεβασμό, τους έφτασα στο 5% ΑΕΠ, ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ, αμέσως. Όλοι έλεγαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει, αλλά μπορούσε, γιατί, πέρα από όλα τα άλλα, είναι όλοι φίλοι μου. Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου ΤΕΛΕΙΩΣΑ 8 ΠΟΛΕΜΟΥΣ, και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανόητα επέλεξε να μην μου δώσει το Βραβείο Ειρήνης Nobel. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία! Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έσωσα εκατομμύρια ζωές.

Η ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΤΟ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΟΤΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΟΥΣΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ. Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμα κι αν εκείνο δεν θα είναι εκεί για εμάς. Το μόνο έθνος που η Κίνα και η Ρωσία φοβούνται και σέβονται είναι του DJT. ΞΑΝΑΧΤΙΣΤΕ ΤΙΣ ΗΠΑ. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ!!! Πρόεδρε DJT.»