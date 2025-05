Τραμπ: «Χωρίς τις ΗΠΑ, η Ευρώπη θα μιλούσε γερμανικά – Χωρίς εμάς δεν θα κέρδιζαν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Την Γαλλία ειρωνεύτηκε και μάλιστα με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή (15.05.2025) ομιλία του σε Αμερικανούς στρατιωτικούς στη βάση αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Χωρίς την επέμβαση των ΗΠΑ, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την επιθυμία του για την καθιέρωση μιας αμερικανικής εθνικής γιορτής για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, με τον Αμερικανό προέδρο να «αναρωτιέται» το γεγονός ότι η Γαλλία γιορτάζει την νίκη κατά των Ναζί στις 8 Μαΐου.

«Αγαπάμε τη Γαλλία, έτσι δεν είναι; Αλλά νομίζω ότι κάναμε λίγο περισσότερα από ό,τι η Γαλλία για να κερδίσουμε τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ, ενώ υποστήριξε για ακόμα μια φορά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν γιορτάζουν αρκετά τον κρίσιμο ρόλο τους στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1939-1945).

Και ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε: «Ξέρετε, δεν θέλω να είμαι εξυπνάκιας, αλλά όταν ο Χίτλερ έβγαλε την ομιλία του στον Πύργο του Άιφελ, θα έλεγα ότι αυτό δεν ήταν ακριβώς το καλύτερο», είπε, με ορισμένους στρατιωτικούς να γελάνε.

Ο Τραμπ αναφερόταν στην εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων στη Γαλλία το 1940 μετά την κατάρρευση του γαλλικού στρατού. Αναφερόμενος στις εορταστικές εκδηλώσεις της 8ης Μαΐου, πρόσθεσε: «Παρεμπιπτόντως, αποκάλεσα τον πρόεδρο Μακρόν ωραίο τύπο».

.@POTUS on Victory Day for WWII: Russia was celebrating. France was celebrating. Everybody was celebrating but us — and we’re the ones that won the war! They helped, but without us, they’re speaking German. Maybe a little Japanese, too. pic.twitter.com/AS6PlPkTOg