Τρεις σεισμοί έως 4,8 Ρίχτερ στην Τουρκία – Μεταξύ Σμύρνης και Μπαλίκεσιρ το επίκεντρο

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Αυγούστου είχε γίνει στην ίδια περιοχή είχε γίνει ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ
Σεισμός στην Τουρκία
Φωτογραφία από Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο

Τρεις σεισμοί μεγέθους 4.8, 4,2 και 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν στη δυτική Τουρκία με διαφορά 16 λεπτών μεταξύ τους το βράδυ της Κυριακής (24.08.2025).

Οι τρεις διαδοχικοί σεισμοί προκάλεσαν αναστάτωση στην επαρχία Μπαλίκεσιρ στη δυτική Τουρκία, όπου στις 10 Αυγούστου είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Βάσει των στοιχείων από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο των σεισμικών δονήσεων εντοπίζεται 55 χιλιόμετρα νότια από το Μπαλίκεσιρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης.

 

Το επίκεντρο είναι το ίδιο με τον σεισμό της 10ης Αυγούστου, η περιοχή Σιντίργκι του Μπαλίκεσιρ, και το εστιακό βάθος τους εντοπίστηκε στα 7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,8 βαθμών έγινε αισθητή και στις γύρω επαρχίες.

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD), η πρώτη δόνηση εντάσεως 4,8 βαθμών καταγράφηκε στις 21:58 και ακολούθησαν στις 22:00 και 22:14 άλλοι δύο σεισμοί των 4,2 και 4,3 Ρίχτερ αντίστοιχα.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, ανακοίνωσε ότι τα αρμόδια συνεργεία άρχισαν του ελέγχους για τυχόν καταστροφές.

 

Ο νομάρχης του Μπαλίκεσιρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία αρνητική κατάσταση».

