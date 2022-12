Ένα τρομακτικό ατύχημα που κόβει την ανάσα έγινε σε λούνα παρκ του Λονδίνου στην Βρετανία. Ο ένας από τους δυο ιμάντες που συγκρατούσαν μεταλλική κάψουλα με δυο άτομα στο παιχνίδι Slingshot έσπασε στον αέρα και στο λούνα παρκ διαδραματίστηκαν σκηνές τρόμου.

Το τρομακτικό ατύχημα έγινε στο παιχνίδι Slingshot του λούνα παρκ, Winter Wonderland, που βρίσκεται στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου στην Βρετανία. Μέσα στην μεταλλική κάψουλα βρίσκονταν δυο άτομα. Το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη. Ξαφνικά ο ένας από τους δυο ιμάντες που συγκρατούσαν την κάψουλα έσπασε και όσοι ήταν εκεί… πάγωσαν από τρόμο. Αμέσως η κάψουλα άρχισε να πηγαινοέρχεται στον αέρα και άρχισε να χτυπάει και στον μεταλλικό γερανό που συγκρατούσε το Slingshot.

This is the moment the Slingshot ride at #WinterWonderland in Hyde Park snaps and crashes into a support beam with two men trapped inside the seating pod last night.



The London Fire Brigade attended however the riders were freed by on-site staff.



🎥AlbyLad_ pic.twitter.com/hsoP9XgZu9