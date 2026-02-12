Κόσμος

Τρομακτικό βίντεο στην Κίνα: Τεράστια καθίζηση «καταπίνει» δρόμο στη Σανγκάη και παρασύρει τα πάντα

Το οδόστρωμα υποχωρεί μέσα σε δευτερόλεπτα
Η τρομακτική στιγμή της κατάρρευσης δρόμου στην Κίνα
Η τρομακτική στιγμή της κατάρρευσης δρόμου στην Κίνα

Την τρομακτική στιγμή της κατάρρευσης πολυσύχναστου δρόμου στη Σανγκάη της Κίνας κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Τα πλάνα είναι σοκαριστικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μία τεράστα καθίζηση «καταπίνει» κυριολεκτικά μεγάλο τμήμα ενός πολυσύχναστου δρόμου στη Σανγκάη στην Κίνα. Το οδόστρωμα υποχωρεί μέσα σε δευτερόλεπτα και παρασύρει τα παντα γύρω του στο κενό.

Η Σανγκάη αντιμετωπίζει διαχρονικά κινδύνους καθίζησης λόγω των μαλακών εδαφών, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων, των λεπτών στρωμάτων άμμου και των κενών που δημιουργούνται από τις αστικές κατασκευές.

Οι παράγοντες αυτοί προκαλούν συχνά καταρρεύσεις, από μικρές λακκούβες μέχρι μεγάλες καθιζήσεις.

Κόσμος
