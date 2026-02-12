Τρομακτικό βίντεο στην Κίνα: Τεράστια καθίζηση «καταπίνει» δρόμο στη Σανγκάη και παρασύρει τα πάντα

Την τρομακτική στιγμή της κατάρρευσης πολυσύχναστου δρόμου στη Σανγκάη της Κίνας κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας. Τα πλάνα είναι σοκαριστικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, μία τεράστα καθίζηση «καταπίνει» κυριολεκτικά μεγάλο τμήμα ενός πολυσύχναστου δρόμου στη Σανγκάη στην Κίνα. Το οδόστρωμα υποχωρεί μέσα σε δευτερόλεπτα και παρασύρει τα παντα γύρω του στο κενό.

A massive sinkhole has opened up, swallowing a key section of roadway in Shanghai, China. pic.twitter.com/cHqpihXZzQ — Open Source Intel (@Osint613) February 12, 2026

Η Σανγκάη αντιμετωπίζει διαχρονικά κινδύνους καθίζησης λόγω των μαλακών εδαφών, της υπερβολικής άντλησης υπόγειων υδάτων, των λεπτών στρωμάτων άμμου και των κενών που δημιουργούνται από τις αστικές κατασκευές.

Οι παράγοντες αυτοί προκαλούν συχνά καταρρεύσεις, από μικρές λακκούβες μέχρι μεγάλες καθιζήσεις.