Με το που σταμάτησε το αεροπλάνο με 196 επιβαίνοντες άρχισε να τυλίγεται στις φλόγες όταν υπήρξε διαρροή υγρών φρένων πάνω στους καυτούς από την τριβή λόγω της προσγείωσης τροχούς τους αεροπλάνου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για την πτήση PQ7153. Όπως θα δείτε από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου η φωτιά επεκτείνεται αμέσως αλλά η αντίδραση του προσωπικού είναι άμεση και σβήνει πολύ γρήγορα την φωτιά.

Κανείς από τους 189 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος δεν τραυματίσθηκε.

A passenger jet carrying 196 people burst into flames just after landing at an airport in Egypt.

— Sky News (@SkyNews) November 14, 2019