Στιγμές πανικού κατά τη διάρκεια της συναυλίας του γνωστού συγκροτήματος Mirror στο Χονγκ Κονγκ. Οθόνη έπεσε πάνω σε χορευτές κατά τη διάκρεια της παράστασης και τραυμάτισε σοβαρά δυο απ’ αυτούς!

Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της συναυλίας του γνωστού boy band στο Χονγκ Κονγκ Coliseum το βράδυ της Πέμπτης (28.07.2022). Ήταν η 4η από τις 12 παραστάσεις που επρόκειτο να δώσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σοκαριστικό ατύχημα έχει καταγραφεί σε βίντεο που ανέβασαν στα social media θαυμαστές του συγκροτήματος, που είδαν μπροστά στα μάτια τους την τεράστια LED οθόνη να πέφτει και να καταπλακώνει δυο χορευτές.

Ο ένας από τους χορευτές τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ τον δεύτερο τον καταπλάκωσε η οθόνη, όπως φαίνεται στα σοκαριστικά βίντεο. Ουρλιαχτά και φωνές τρόμου ακούστηκαν στην αίθουσα της συναυλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

A live show by Hong Kong boy band Mirror was cut short on Thursday after a screen fell from height on the stage. It hit dancers below, according to footage shared across social media.



Local media reported that at least two were injured. pic.twitter.com/RnCTFc60Ie