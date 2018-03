Τρόμος στη Φλόριντα: Κατέρρευσε πεζογέφυρα – Πολλοί τραυματίες

- Τρόμος στη Φλόριντα κοντά στο Πανεπιστήμιο της περιοχής - Κατέρρευσε πεζογέφυρα πάνω σε πολίτες και αυτοκίνητα - Πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους - Στο σημείο έχουν σπεύσει οι Αρχές - Δείτε LIVE εικόνα

Μία πεζογέφυρα κοντά στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Φλόριντα κατέρρευσε την Πέμπτη (15.03.2018) σκορπώντας τον τρόμο αλλά και τον θάνατο. Η πεζογέφυρα ολοκληρώθηκε το Σάββατο και συνδέει την πόλη με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την κατάρρευση της γέφυρας πολίτες έχασαν την ζωή τους ενώ τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Μάλιστα, υπήρχαν και πλάνα από την μεταφορά κάποιων τραυματιών στο νοσοκομείο. Οι αναφορές κάνουν λόγο και για εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της κατάρρευσης της γέφυρας.

Δείτε LIVE εικόνα

Bridge Collapse in Miami I 3/15/18 I Yahoo News WATCH LIVE: Pedestrian bridge collapses at Florida International University in Miami, rescue underway as cars trapped underneath, multiple casualties expected. yhoo.it/2DuWiX2 Geplaatst door Yahoo News op donderdag 15 maart 2018

ABC Special Report: FIU Bridge Collapse ABC News Special Report: Several reported dead in pedestrian bridge collapse at Florida International University Miami campus. abcn.ws/2GvUBvs Geplaatst door ABC News op donderdag 15 maart 2018

Pedestrian bridge collapse in south Florida BREAKING: Multiple people injured as pedestrian bridge collapses near Florida International Univ. in south Florida. bit.ly/2FXpaMU Geplaatst door NBC News op donderdag 15 maart 2018

This is the scene at @FIU after bridge collapses. Police moving the media away “just in case the rest falls down.” pic.twitter.com/Vw2wZKraj1 — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) March 15, 2018

This is the scene at @FIU. First responders are trying to see if drivers are responsive. @MiamiHerald pic.twitter.com/cLuI54M1Ep — Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) March 15, 2018

The new FIU bridge just collapsed A post shared by Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo) on Mar 15, 2018 at 11:05am PDT