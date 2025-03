Τρόμος στη Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη Μάνχαϊμ – Αναφορές για δύο νεκρούς και 25 τραυματίες

Τον απόλυτο τρόμο βίωσαν παρευρισκόμενοι σε αποκριάτικη αγορά στη Γερμανία, όταν σήμανε κόκκινος συναγερμός για αιματηρό περιστατικό το μεσημέρι της Δευτέρας (03.03.25).

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην πόλη Μάνχαϊμ της Γερμανίας, σκορπίζοντας τον θάνατο.

H τοπική ιστοσελίδα manheim24 περιγράφει ότι ένα μαύρο SUV κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα από μια πλατεία προς ένα συντριβάνι, όπου βρίσκονταν αρκετά άτομα.

Potential Islamic terrorist attack in Mannheim, Germany.



Car plows into a crowd of people at high speed. Multiple casualties.



Can Europe go a week without any terror attack or is this the new norm now?



pic.twitter.com/vqwBzjoqpu