Έκρηξη ακούστηκε στο κέντρο από τη Μόσχα, κοντά στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, μεταδίδει το πρακτορείο Ρόιτερς επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Νωρίτερα το Interfax -επικαλούμενο το υπουργείο Υγείας- ανέφερε πως δύο εργαζόμενοι της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB τραυματίστηκαν σοβαρά στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Μόσχας.

Άλλες πληροφορίες ωστόσο που μεταδίδουν ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν πως πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα.

Ωστόσο νωρίτερα το Sputnik έκανε λόγο για τρεις νεκρούς, επικαλούμενο ανταπόκριση της εφημερίδας Ισβέστια. Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο ειδησεογραφικό οργανισμό, ο δράστης στη Μόσχα πυροβολούσε με ένα Καλάσνικοφ.

BREAKING: Death toll in shooting in Central Moscow climbs to three – reportshttps://t.co/2NPfhgsjOj pic.twitter.com/CNchQsHuqD — Sputnik (@SputnikInt) December 19, 2019

Όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας FSB, ο δράστης – ο οποίος “εξουδετερώθηκε”- έδρασε μόνος, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για τρεις ενόπλους που μπήκαν στο κτίριο της FSB.

Σύμφωνα με το Reuters, μια πηγή προσκείμενη στη FSB αναφέρει ότι η υπηρεσία ασφαλείας υποπτεύεται ότι το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα ενδεχόμενως σχεδιάστηκε για να συμπέσει με την ομιλία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για να τιμήσει την ημέρα των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria μεταδίδει ότι ξεκίνησε έρευνα με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χαρακτηρίζουν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα “τρομοκρατική ενέργεια”, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο RT, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία επέκτεινε την περιοχή αποκλεισμού κοντά στο σημείο των πυροβολισμών και γύρω από το κτίριο της διαβόητης πρώην KGB.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για το περιστατικό έξω από το κτίριο της FSB.

Το RT αλλά και η Daily Sabah μετέδωσαν εικόνες από το σημείο της επίθεσης στη Μόσχα.

VIDEO — People seen running from the scene of a shooting at Russian intelligence service FSB's Moscow office that has left 3 deadhttps://t.co/UDbxSqgTB4 pic.twitter.com/wNwVIYrxuV — DAILY SABAH (@DailySabah) December 19, 2019

First video of ‘shooting’ near FSB building in central Moscowhttps://t.co/FuVGs09MSHpic.twitter.com/7EK3iRDiWc — RT (@RT_com) December 19, 2019

Επί τόπου έσπευσαν ειδικές δυνάμεις.