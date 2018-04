Τρόμος στην Γερμανία: Τα σκοτεινά σημεία της αιματηρής επίθεσης

Δύο άνθρωποι, μια γυναίκα 51 ετών και ένας άνδρας 65, σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν το Μεγάλο Σάββατο (07.04.2018) κατά την αιματηρή επίθεση στο Μύνστερ.

Ένας 48χρονος, Γερμανός πολίτης, έριξε το μίνιβαν στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν πάνω στο πλήθος που ήταν καθισμένο στο εξωτερικό εστιατορίου στο πολυσύχναστο, τουριστικό, εμπορικό κέντρο του Μύνστερ – μιας πόλης που φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες φοιτητές. Λίγο αργότερα και αφού είχε σπείρει τον θάνατο και τον τρόμο αυτοκτόνησε μέσα στο ματωμένο μίνι βαν.

Ωστόσο, απομένουν κάποια σκοτεινά σημεία όσον αφορά την ενέργεια.

Στις 15:27 τοπική ώρα (16:27 ώρα Ελλάδας), το βαν έπεσε πάνω στα μέλη του προσωπικού και πελάτες που κάθονταν στα τραπέζια στο εξωτερικό του καφεστιατορίου Grosser Kiepenkerl, στην πόλη Μίνστερ, στη βορειοδυτική Γερμανία.

Δύο άνθρωποι, ένας άνδρας 65 ετών και μια γυναίκα 51 -και τα δύο θύματα εργάζονταν στο εστιατόριο, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης- σκοτώθηκαν. Είκοσι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων περίπου δέκα βρίσκονται σε «σοβαρή» κατάσταση, σύμφωνα με τον Χέρμπερτ Ρόιλ, τον υπουργό Εσωτερικών της κρατιδιακής κυβέρνησης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Ο δράστης σταμάτησε το αυτοκίνητό του αμέσως μετά και αυτοκτόνησε μέσα σε αυτό με πυροβόλο όπλο, κατά την αστυνομία.

Επρόκειτο για «Γερμανό, όχι πρόσφυγα, όπως διαδόθηκε παντού», υπογράμμισε ο Ρόιλ. Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, πίσω από την αιματηρή επίθεση είναι ο 48χρονος Γενς Ρ. (Jens R) που είχε προβλήματα ψυχικής υγείας. Είχε ήδη κάνει μια απόπειρα αυτοκτονίας και πρόσφατα, είχε αναφερθεί στην πρόθεσή του να τερματίσει τη ζωή του με θεαματικό τρόπο, σύμφωνα με γερμανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Κατά την εφημερίδα Westfälische Nachrichten, ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς στο παρελθόν είχε διαπράξει μικροαδικήματα, αλλά και διότι φέρεται να είχε διακινήσει ναρκωτικά. Είχε μια δουλειά, μια θέση σε εταιρεία βιομηχανικού σχεδιασμού, αλλά αντιμετώπιζε επαγγελματικές δυσκολίες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ακόμη ότι ο δράστης της ενέργειας είχε σχέσεις με κύκλους της άκρας δεξιάς, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Bild

και το περιοδικό Der Spiegel, μέσα στο διαμέρισμά του, όχι μακριά από τον τόπο όπου διέπραξε την επίθεση, βρέθηκε ένα τουφέκι εφόδου AK-47. Ωστόσο κατ’ άλλα μέσα ενημέρωσης, το όπλο ήταν ρεπλίκα ή ακόμα και παιχνίδι, όχι πραγματικό και λειτουργικό τουφέκι εφόδου. Λίγη ώρα μετά την επίθεση μεταδόθηκε πως στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένα «ύποπτο αντικείμενο» και κλήθηκαν πυροτεχνουργοί, πάντως αργότερα ξεκαθαρίστηκε από τις αρχές ότι δεν υπήρχε βόμβα. Βρέθηκαν μόνο ένα πιστόλι με το οποίο ρίχνει κανείς φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Παραμένει ασαφές. Το μόνο βέβαιο: οι αρχές απέκλεισαν το σενάριο τζιχαντιστικής ενέργειας, όπως εκείνη που είχε αιματοκυλισει το Βερολίνο τον Δεκέμβριο του 2016 με δράστη έναν Τυνήσιο η αίτηση του οποίου για τη χορήγηση ασύλου είχε απορριφθεί, που έριξε το φορτηγό που οδηγούσε πάνω σε μια χριστουγεννιάτικη αγορά.

Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που ανέφεραν πως είδαν πιθανούς συνεργούς του άνδρα να βγαίνουν από το αμάξι πριν από την τραγωδία. Αλλά δεν έχει υπάρξει κάποιο στοιχείο που να υποστηρίζει αυτή την υπόθεση.

Ο εισαγγελέας Μάρτιν Μπότσενχαρτ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που διενεργούν την έρευνα για την υπόθεση «την εξετάζουν από όλες τις οπτικές γωνίες».

