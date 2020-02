Τρόμος στην Καλιφόρνια: Οπλοφόρος άνοιξε πυρ μέσα σε λεωφορείο!

Αίμα, τρόμος και πανικός στην Καλιφόρνια. Οπλοφόρος άνοιξε πυρ μέσα σε λεωφορείο της εταιρείας Greyhound, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λος Άντζελες στο Σαν Φρανσίσκο.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν σοβαρά 6 άτομα, ένα εκ των οποίων τελικά κατέληξε.

Όπως είπε εκπρόσωπος της Αστυνομίας Εθνικών Οδών της Καλιφόρνια, ο άνδρας άνοιξε πυρ ενώ το λεωφορείο βρισκόταν κοντά στο Fort Tejon της επαρχίας Kern.

Στο λεωφορείο επέβαιναν 40 άτομα την ώρα του μακελειού.

Ο οπλοφόρος έχει συλληφθεί.

#BREAKING UPDATE: Six people suffer moderate to major injuries after a gunman opens fire on a Greyhound bus traveling on northbound I-5 near the Grapevine and headed to the Bay Area. https://t.co/84yV6r0nP9 pic.twitter.com/XrrPpfyRYN

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 3, 2020