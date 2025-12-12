Συμβαίνει τώρα:
Τρυφερό βίντεο δείχνει δύο αρκούδες να κάνουν τραμπάλα με ένα κλαδί

Η σκηνή έκλεψε τις καρδιές των επισκεπτών
Αρκούδες παίζουν σε ζεωλογικό κήπο
Αρκούδες παίζουν σε ζεωλογικό κήπο

Το Queens Zoo στη Νέα Υόρκη παρουσίασε σήμερα ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο: δύο νεαρές αρκούδες παίζουν ανέμελα με ένα κλαδί δέντρου, σε μια σκηνή που έκλεψε αμέσως τις καρδιές των επισκεπτών.

Το στιγμιότυπο, που κατέγραψε η επισκέπτρια Ούρσουλα ΜακΝτέρμοτ από το ζωολογικό κήπο στη Νέα Υόρκη, δείχνει τα δύο αρκουδάκια να μετατρέπουν ένα απλό κλαδί σε…… τραμπάλα, κουνώντας το με απόλυτο συγχρονισμό.

Οι πρωταγωνιστές του βίντεο είναι η Κόγια, ένα θηλυκό σχεδόν δύο ετών, και ο Ρανσίσκου, ένα αρσενικό σχεδόν τεσσάρων ετών.

«Ως νεαρές αρκούδες, η Κόγια και ο Ρανσίσκου έχουν τεράστια περιέργεια για το περιβάλλον τους», ανέφερε ο Μάικ Άλεν, διευθυντής του Queens Zoo. «Αυτό το παιχνίδι με το κλαδί μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο και ασυνήθιστο, αλλά στην πραγματικότητα αποτυπώνει πολύ φυσικές συμπεριφορές: εξερεύνηση, σκαρφάλωμα, δοκιμή των ορίων. Κάθε μέρα μαθαίνουν περισσότερα για το σπίτι τους – και ο ένας για τον άλλον».

Το Queens Zoo, υπό τη Wildlife Conservation Society (WCS), συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα προστασίας της αρκούδας των Άνδεων, αποτελώντας μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση του είδους και των οικοτόπων του.

