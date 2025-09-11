Τσάρλι Κερκ: Η ανάρτηση για την δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα από την Ουκρανία πριν τον σκοτώσουν εν ψυχρώ στη Γιούτα

Στη σοκαριστική δολοφονία της Ουκρανής Ίρινα Ζαρούτσκα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ αναφερόταν η τελευταία ανάρτηση του 31χρονου ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που έπεσε νεκρός από σφαίρα ενώ μιλούσε σε προαύλιο χώρο στο πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικά είχε γράψει: «Η Αμερική δεν θα είναι ίδια».

Η ανάρτηση αυτή με την φωτογραφία της έντρομης κοπέλας από την Ουκρανία έγινε λίγες ώρες πριν από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού influencer, συνιδρυτή του κινήματος Turning Point USA και μεγάλου υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ Τσάρλι Κερκ μπροστά στα μάτια 3.000 ανθρώπων στις ΗΠΑ.

Ο Κερκ τόνισε την ανάγκη να πολιτικοποιηθεί το περιστατικό, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες τραγωδίες στο μέλλον.

America will never be the same. pic.twitter.com/Wd2AJsn0W0 — Charlie Kirk (@charliekirk11) September 10, 2025

«Αν θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα, είναι 100% απαραίτητο να πολιτικοποιήσουμε τον άσκοπο φόνο της Iryna Zarutska, επειδή ήταν η πολιτική που επέτρεψε σε ένα άγριο τέρας με 14 προηγούμενα αδικήματα να είναι ελεύθερο στους δρόμους και να τη σκοτώσει», έγραφε σε άλλη ανάρτηση.

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα από την Ουκρανία μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από έναν άντρα που καθόταν πίσω της, σε ένα τρένο, σε μια δολοφονία που καταγράφηκε σε βίντεο και προκαλεί φρίκη.

Η Ιρίνα ήταν μία από τους επιβάτες του νυχτερινού τρένου στο σταθμό Scaleybark στη Βόρεια Καρολίνα. Φορούσε χακί παντελόνι και σκούρο πουκάμισο, ενώ τα μακριά ξανθά μαλλιά της ήταν καλυμμένα με ένα καπέλο από την πιτσαρία Zepeddie, όπου εργαζόταν και μόλις είχε σχολάσει.

Ο δράστης Decarlos Brown Jr. είπε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Iryna Zarutska σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, επειδή πίστευε ότι αυτή διάβαζε το μυαλό του, όπως ισχυρίστηκε η αδελφή του – μια σοκαριστική δολοφονία που δε τη χωρά ο νους.