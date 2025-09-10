Βόρεια Καρολίνα: «Διάβαζε το μυαλό μου» λέει μέσα από τη φυλακή ο δράστης της στυγερής δολοφονίας της 22χρονης Ουκρανής σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα

Ανατριχίλα προκαλούν τα όσα λέει μέσα από τη φυλακή, ο άντρας που σε κατάσταση αμόκ δολοφόνησε την 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγα σε βαγόνι τρένου στην Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Ο Decarlos Brown Jr. είπε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Iryna Zarutska σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, επειδή πίστευε ότι αυτή διάβαζε το μυαλό του, όπως ισχυρίστηκε η αδελφή του – μια σοκαριστική δολοφονία που δε τη χωρά ο νους.

Η Tracey Brown, η οποία όπως εξομολογήθηκε δέχτηκε επίθεση από τον μεγαλύτερο αδελφό της το 2022, κατά την οποία την δάγκωσε και έσπασε μια πόρτα, είπε ότι είναι παρανοϊκός σχιζοφρενής και της είπε πολλές φορές ότι η κυβέρνηση του είχε εμφυτεύσει τσιπ.

«Ένα άτομο που ακούει φωνές στο κεφάλι του και πιστεύει ότι ο κόσμος είναι εναντίον του, θα καταρρεύσει. Και νομίζω ότι εκείνη τη νύχτα κατέρρευσε», είπε στο CNN.

Η ίδια, σε συνομιλία που είχε μαζί του από τη φυλακή, καταγράφεται η ασυνάρτητη εξήγηση που δίνει για τον λόγο που επιτέθηκε στην αθώα γυναίκα. Ο Μπράουν ακούγεται να λέει στην αδελφή του ότι «το υλικό στο σώμα του» -όχι ο ίδιος – σκότωσε την Ιρίνα, σύμφωνα με την ηχογράφηση της κλήσης τους που έγινε στις 28 Αυγούστου, έξι ημέρες μετά το φόνο, και δημοσιεύει η Daily Mail.

«Τραυμάτισα το χέρι μου, μαχαιρώνοντάς την. Δεν γνωρίζω καν την κυρία. Δεν της είπα ούτε μια λέξη. Είναι τρομακτικό, έτσι δεν είναι; Γιατί κάποιος να μαχαιρώσει κάποιον χωρίς λόγο;», ακούγεται να λέει ο Μπράουν.

Η Τρέισι ρωτάει τότε: «Από όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτή; Είναι από την Ουκρανία, είναι από τη Ρωσία, και είχαν πόλεμο, οπότε προσπαθώ να καταλάβω, από όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτή;»

Ο Μπράουν απαντά: «Απλά της επιτέθηκαν, αυτό συνέβη. Όποιος δούλευε τα υλικά, την επιτέθηκε. Αυτό είναι όλο. Τώρα πρέπει πραγματικά να διερευνήσουν σε τι εκτέθηκε το σώμα μου… Τώρα πρέπει να διερευνήσουν ποιος ήταν ο λόγος πίσω από αυτό που συνέβη».

Η μητέρα της Tracey δήλωσε στο CNN ότι προσπάθησε να βάλει τον Brown σε μια μονάδα μακροχρόνιας ψυχιατρικής φροντίδας, αλλά δεν μπόρεσε επειδή δεν ήταν η νόμιμη κηδεμόνας του, είπε.

Η Τρέισι είπε ότι η συμπεριφορά του αδελφού της επιδεινώθηκε μετά την αποφυλάκισή του το 2022, έπειτα από πενταετή ποινή για ένοπλη ληστεία.

«Δεν φαινόταν ο εαυτός του», είπε, περιγράφοντας πώς δυσκολευόταν να συνομιλήσει και γινόταν επιθετικός, χωρίς να μπορεί να κρατήσει μια σταθερή δουλειά.

«Δεν ήταν στα καλά του»

Ο Μπράουν απογοητεύτηκε από το κράτος, είπε η μικρότερη αδελφή του, προσθέτοντας ότι δεν ήταν «ασφαλής» να βρίσκεται στους δρόμους.

«Ήταν υψηλού κινδύνου. Δεν ήταν στα καλά του. Δεν ήταν ασφαλής για την κοινωνία. Ξέρουμε τι αντιμετώπιζε τα τελευταία τρία χρόνια. Και τώρα μια αθώα γυναίκα είναι νεκρή», είπε στην Mail.