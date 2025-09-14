Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τσάρλι Κερκ: Ο πατέρας του δράστη αναγνώρισε τον γιο του στα βίντεο δολοφονίας

Τα αποτυπώματα που άφησε στην ταράτσα ο δράστης και οδήγησαν στην ταυτοποίησή του και το θάρρος του πατέρα να δώσει στις αρχές το παιδί του - Αντιμέτωπος με θανατική ποινή ο 22χρονος δολοφόνος
Ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κιρτ
ΦΩΤΟ FACEBOOK

Τη στιγμή που όλη η Αμερική έψαχνε τον δράστη της στυγερής δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, στη Γιούτα, ένας πατέρας κατάλαβε πως το παιδί του ήταν αυτός που τράβηξε την μοιραία σκανδάλη. Το ένστικτο του πατέρα του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, δεν τον ξεγέλασε. Παρά το γεγονός πως ο δράστης ήταν με καλυμμένο το πρόσωπο, καθώς φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο, ο άνδρας αναγνώρισε το αίμα του και έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του.

Στα πλάνα που βγήκαν από την πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έδειχναν τον ύποπτο με το μαύρο μπλουζάκι να πηδάει από την οροφή ενός πανεπιστημίου στη Γιούτα και να τρέχει σε δάσος. «Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει», ρώτησε ο πατέρας τον γιο του, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που ενημερώθηκε για την έρευνα.

Τότε ήταν που ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον ομολόγησε στον πατέρα του ότι πυροβόλησε ο ίδιος τον Τσάρλι Κερκ, αναφέρει το CNN.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

«Προτιμώ να αυτοκτονήσω παρά να παραδοθώ», του είπε ο Ρόμπινσον όταν ο πατέρας του τον παρότρυνε να παραδοθεί. Παρά την άρνησή του, ο δράστης εν τέλει εμπιστεύτηκε έναν πάστορα που συνεργάζεται με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας της Ουάσινγκτον 

Οικογενειακός φίλος επικοινώνησε τελικά με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον το οποίο μετέφερε την πληροφορία για τον δράστη στο FBI.

Το FBI είχε λάβει συνολικά πάνω από 7.000 στοιχεία και πληροφορίες για τον δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ. Ωστόσο, αυτή η πληροφορία από τον πατέρα και τον οικογενειακό φίλο του Ρόμπινσον, σταμάτησε το ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

Μετά από σχεδόν 200 ανακρίσεις, τη συνεργασία 20 υπηρεσιών, μια ανακοίνωση αμοιβής 100.000 δολαρίων και μια διαρκή έρευνα κατά την οποία δύο άτομα ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθερα, το FBI πίστεψε τελικά ότι έπιασε τον δράστη της στοχευμένης επίθεσης.

Βίντεο με τον δράστη μετά τη δολοφονία:

Όπως έδειξε η έρευνα, λίγες ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης στη Γιούτα, ο Ρόμπινσον έφτασε στο σημείο φορώντας ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτς, ένα μαύρο καπέλο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια. Στη συνέχεια ανέβηκε στην οροφή, άλλαξε ρούχα και αφού πυροβόλησε από απόσταση 150 μέτρων τον Τσάρλι Κερκ στο λαιμό, πήδηξε από την ταράτσα και ξεκίνησε να τρέχει.

Δεν γνώριζε τότε πως θα αφήσει αποτύπωμα παλάμης και παπουτσιού στην ταράτσα. Για να καλύψει τα ίχνη του, μετά τον μοιραίο πυροβολισμό, φόρεσε και πάλι τα ρούχα που χρησιμοποίησε στην αρχή.

Δράστης
Ο 22χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του ακτιβιστή / ΦΩΤΟ FACEBOOK

«Δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του Τσάρλι Κερκ»

Σε ένα οικογενειακό δείπνο, ο Ρόμπινσον είχε πει στους συγγενείς του ότι ο Τσάρλι Κερκ θα μιλούσε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα και ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του, δήλωσε ένας συγγενής στους ερευνητές. Ο Ρόμπινσον δεν είχε κομματική σχέση και δεν ψήφισε στις δύο πιο πρόσφατες εκλογές, σύμφωνα με τα αρχεία εγγραφής ψηφοφόρων.

Τα μηνύματα που πιστεύεται ότι έστειλε ο Ρόμπινσον στο Discord ανέφεραν την ανάγκη να ανακτήσουν ένα τουφέκι, να το αφήσουν σε έναν θάμνο, να παρακολουθήσουν την περιοχή όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και να το τυλίξουν σε μια πετσέτα, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Αργότερα, οι ερευνητές ανακάλυψαν το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα. Οι κάλυκες έγραφαν «Έι, φασίστα! Πιάσε!» και «αν διάβασες αυτό, είσαι ομοφυλόφιλος. Χαχαχα».

Ο Ρόμπινσον κρατείται τώρα χωρίς εγγύηση στις φυλακές της Γιούτα κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοκατοχή και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Θα εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη.

Μετά τη σύλληψή του, ο Ρόμπινσον αρχικά ξεκίνησε να μιλάει αλλά γρήγορα σιώπησε, αφού προσέλαβε δικηγόρο, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Υπάρχει τεράστια πιθανότητα να καταδικαστεί με θανατική ποινή.

«Υπάρχει ένα άτομο υπεύθυνο για ό,τι συνέβη εδώ, και αυτό το άτομο βρίσκεται τώρα υπό κράτηση και σύντομα θα του απαγγελθούν κατηγορίες και θα λογοδοτήσει», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ζελένσκι για drones σε Πολωνία και Ρουμανία: «Η Ρωσία επεκτείνει τον πόλεμο, μην περιμένετε βαλλιστικούς πυραύλους για να πάρετε αποφάσεις»
Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου προς ΝΑΤΟ, Ευρώπη, G7 και G20 - «Γνώριζαν που πετούσαν τα drones τους», είπε τονίζοντας πως δεν ήταν τυχαία περιστατικά
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 6
Νετανιάχου: «Η δολοφονία των ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ θα άνοιγε τον δρόμο για την απελευθέρωση των ομήρων» – Έκρηξη οργής από τους συγγενείς των θυμάτων
«Οι ηγέτες των τρομοκρατών της Χαμάς που ζουν στο Κατάρ δεν ενδιαφέρονται για τους κατοίκους της Γάζας», πρόσθεσε
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Συναγερμός στην Πολωνία μετά από απειλή drone – Απογειώθηκαν μαχητικά και έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν
Σειρήνες, κλειστό αεροδρόμιο και ανάπτυξη μαχητικών: οι πολωνικές αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού το απόγευμα του Σαββάτου στην ανατολική χώρα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία
Πολωνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 6
Ο αμφιλεγόμενος Τσάρλι Κερκ: Το κίνημα MAGA και οι εμπρηστικές δηλώσεις για τρανς, αφροαμερικανούς και αμβλώσεις
Ο Κερκ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία, για τις εκλογές του 2024, πείθοντας μεγάλο μέρος των νεαρών ψηφοφόρων να υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ
Τσάρλι Κέρκ 26
Newsit logo
Newsit logo