Τσάρλι Κερκ: Πρώτη εμφάνιση του δολοφόνου του, Τάιλερ Ρόμπινσον, στο δικαστήριο – Χαμογελαστός και άνετος

Την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έκανε ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, τον Σεπτέμβριο.

Οι δικηγόροι του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον – πόυ εκτέλεσε εν ψυχρώ τον Τσάρι Κερκ – και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γιούτα είχαν ζητήσει να απαγορευθούν οι κάμερες στο δικαστήριο, εκφράζοντας ανησυχία πως η ειδησεογραφική κάλυψη θα επηρέαζε μία δίκαιη δίκη.

Ωστόσο, η χήρα του Κερκ και πλήθος ειδησεογραφικών Μέσων άσκησαν πιέσεις για ανοιχτή διαδικασία και δικαστής συμφώνησε τελικά χθες, Πέμπτη (11.12.2025), να επιτρέψει τις κάμερες στο δικαστήριο.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες μέσα από την δικαστική αίθουσα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ήταν χαμογελαστός καθώς συζητούσε σε βάθος με τη νομική του ομάδα πριν ξεκινήσει η ακρόαση.

Μπαίνοντας στην αίθουσα του δικαστηρίου, χαμογέλασε στην οικογένεια, όπου η μητέρα του δάκρυσε και σκούπισε τα μάτια της με ένα χαρτομάντιλο.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλήθος κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας. Θα βρεθεί αντιμέτωπος ακόμη και με θανατική ποινή εάν καταδικαστεί.

Δεν έχει δηλώσει ένοχος.



Παραδόθηκε στις Αρχές έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που ξεκίνησε μετά τους πυροβολισμούς εναντίον του Κερκ σε δημόσια εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο κατηγορούμενος ομολόγησε το έγκλημα στον πατέρα του, ο οποίος τον αναγνώρισε από εικόνες που δημοσίευσαν οι Αρχές και τελικά τον έπεισε να παραδοθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η χήρα Κερκ ζήτησε ανοιχτή δίκη

Η χήρα του Κερκ, Ερικα Κερκ, η οποία έχει καταγγείλει «θεωρίες συνωμοσίας» σχετικά με τη δολοφονία του συζύγου της, ζήτησε να υπάρξει «διαφάνεια» στην υπόθεση. «Δικαιούμαστε να έχουμε κάμερες» στο δικαστήριο, δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Fox News.

Την Πέμπτη (11.12.25) εξετάστηκε ηχητικό καθώς και απομαγνητοφωνημένο υλικό από ακρόαση του Οκτωβρίου που είχε πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών. Μέρος της ακρόασης μεταδόθηκε διαδικτυακά.

Εν τω μεταξύ, ο δικαστής έχει απαγορεύσει στους δικηγόρους και των δύο πλευρών να κάνουν εξωδικαστικές δηλώσεις.

Τον Οκτώβριο, επέτρεψε στον κατηγορούμενο να φοράει πολιτικά ρούχα κατά τη διάρκεια των προδικαστικών ακροάσεων, για να αποφευχθεί τυχόν προκατάληψη ενόρκων. Ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 16 Ιανουαρίου.