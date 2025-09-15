Τσάρλι Κέρκ: Βρέθηκε DNA στο σημείο της δολοφονίας το οποίο ανήκει στον ύποπτο, Τάιλερ Ρόμπινσον

Μία σημαντική αποκάλυψη έγινε στην υπόθεση της δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο αντιστοιχούν στο DNA του Τάιλερ Ρόμπινσον, του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ.

Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ, που συγκλόνισε την Αμερική και αποκάλυψε τις πολιτικές ρωγμές της, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης που ακόμα δεν συνεργάζεται με τις αρχές αλλα το DNA του βρέθηκε στο σημείο.

Πολλά πειστήρια περισυλλέχθηκαν από την αστυνομία, «μεταξύ αυτών ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα, όπου κρυβόταν ο ένοπλος.

Μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο βρέθηκε επίσης στο σημείο, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας που έχει αναλάβει την έρευνα.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Έχοντας δεχθεί σκληρές κριτικές για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που άφησε ο ύποπτος προτού αναλάβει δράση.

«Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα «έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω», ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει «αποδείξεις» αυτού του σημειώματος, το οποίο κατέστρεψε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο δεν έχει βρεθεί προς το παρόν για αυτήν τη δολοφονία.