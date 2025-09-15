Κόσμος

Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε απειλητικό σημείωμα του δολοφόνου του, Τάιλερ Ρόμπινσον – «Θα τον βγάλω από τη μέση»

Το σημείωμα, παρότι καταστράφηκε, εντοπίστηκε με τη βοήθεια εγκληματολογικών ερευνών στο σπίτι του 22χρονου
Τάιλερ Ρόμπινσον
Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον / Utah Department of Public Safety / Handout via REUTERS

Ένα ανατριχιαστικό σημείωμα στο οποίο έγραφε ξεκάθαρα πως σχεδίαζε να «βγάλει από τη μέση» τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, άφησε πίσω του ο δολοφόνος του, Τάιλερ Ρόμπινσον, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

«Έχω την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI. Το σημείωμα, παρότι καταστράφηκε, εντοπίστηκε με τη βοήθεια εγκληματολογικών ερευνών στο σπίτι του Τάιλερ Ρόμπινσον, ενώ η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο του δράστη για τη δολοφονία του 31χρονο ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ. 

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο αύριο Τρίτη (16.09.2025), μετά τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια μίας από τις συγκεντρώσεις του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή (12.09.2025) – δύο μέρες μετά – κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κερκ μέσα στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο.

Οι αρχές χρειάστηκαν σχεδόν δύο ημέρες για να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον ύποπτο, αναγκάζοντας την αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας.

Στις εικόνες, ο δράστης εμφανιζόταν με σκούρα μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι, γυαλιά ηλίου και καπέλο του μπέιζμπολ.

Ο 22χρονος δεν συνεργάζεται με τις Αρχές 

«Σιγή ιχθύος» τηρεί μέχρι στιγμής ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπνσον δεν συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές και δεν έχει ομολογήσει ότι εκείνος πραγματοποίησε τη δολοφονική ενέργεια εναντίον του υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ότι το οικογενειακό περιβάλλον του 22χρονου υπόπτου συνεργάζεται στην έρευνα των αρχών.

Οι συγγενείς και ένας οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν τις αρχές για τον Ρόμπινσον, ο οποίος είχε παραδεχθεί σε εκείνους το έγκλημα, δήλωσε ο Κοξ. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και οι πολιτικές θέσεις του 22χρονου, που αν και ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, δεν ανήκε σε κάποιο πολιτικό κόμμα.

Ωστόσο, συγγενής δήλωσε σε ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον είχε πολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και είχε συζητήσει με μέλος της οικογένειάς του τη δυσφορία του για τον Κερκ και τις απόψεις του, όπως προκύπτει από την ένορκη κατάθεση που έδωσε.

Ο 22χρονος συνελήφθη στο σπίτι των γονιών του, περίπου 420 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του τόπου του εγκλήματος, μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών.

Ο 22χρονος μεγάλωσε από θρησκευόμενους γονείς σε βαθιά συντηρητική περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κοξ, «η ιδεολογία του ήταν πολύ διαφορετική από αυτή της οικογένειάς του». Πάντως ο ίδιος δεν ήταν θαυμαστής του Κερκ, διευκρίνισε.

Επιπλέον, ένα από τα άτομα που συνομιλούν με τους ερευνητές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με τον Κοξ που σημείωσε ότι ο συγκάτοικος είναι «άνδρας που μεταβαίνει σε γυναίκα». Ο ίδιος είναι εξαιρετικά συνεργάσιμος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: Γιατί ο Εμανουέλ Μακρόν ποντάρει στον Σεμπαστιάν Λεκορνού για να βγάλει τη Γαλλία από το πολιτικό αδιέξοδο
Ο Εμανουέλ Μακρόν αναθέτει στον πιστό του συνεργάτη Σεμπαστιέν Λεκορνού την σχεδόν αδύνατη αποστολή να βρει έναν δημοσιονομικό συμβιβασμό και να αποτρέψει την κρίση
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου
Μέλος εγκληματικής οικογένειας ο δολοφόνος της Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα στη Βόρεια Καρολίνα - Νέα στοιχεία
Με πλούσιο ποινικό μητρώο ο πατέρας και τα αδέλφια του 35χρονου Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, που δολοφόνησε την 23χρονη μέσα στο τρένο - Ο ίδιος είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν
Φρικιαστικό βίντεο από δολοφονία Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα
4
Newsit logo
Newsit logo