Τσάρλι Κερκ: Βρέθηκε απειλητικό σημείωμα του δολοφόνου του, Τάιλερ Ρόμπινσον – «Θα τον βγάλω από τη μέση»

Ένα ανατριχιαστικό σημείωμα στο οποίο έγραφε ξεκάθαρα πως σχεδίαζε να «βγάλει από τη μέση» τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, άφησε πίσω του ο δολοφόνος του, Τάιλερ Ρόμπινσον, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

«Έχω την ευκαιρία να βγάλω από τη μέση τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω», ανέφερε το σημείωμα, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI. Το σημείωμα, παρότι καταστράφηκε, εντοπίστηκε με τη βοήθεια εγκληματολογικών ερευνών στο σπίτι του Τάιλερ Ρόμπινσον, ενώ η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο του δράστη για τη δολοφονία του 31χρονο ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον πρόκειται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο αύριο Τρίτη (16.09.2025), μετά τη δολοφονία του Κερκ κατά τη διάρκεια μίας από τις συγκεντρώσεις του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την Τετάρτη.

Ο 22χρονος Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή (12.09.2025) – δύο μέρες μετά – κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κερκ μέσα στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, ένα γεγονός που προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο.

Οι αρχές χρειάστηκαν σχεδόν δύο ημέρες για να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον ύποπτο, αναγκάζοντας την αστυνομία να δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από κάμερες ασφαλείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Στις εικόνες, ο δράστης εμφανιζόταν με σκούρα μακρυμάνικη μπλούζα, μακρύ παντελόνι, γυαλιά ηλίου και καπέλο του μπέιζμπολ.

Ο 22χρονος δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

«Σιγή ιχθύος» τηρεί μέχρι στιγμής ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπνσον δεν συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές και δεν έχει ομολογήσει ότι εκείνος πραγματοποίησε τη δολοφονική ενέργεια εναντίον του υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ότι το οικογενειακό περιβάλλον του 22χρονου υπόπτου συνεργάζεται στην έρευνα των αρχών.

Οι συγγενείς και ένας οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν τις αρχές για τον Ρόμπινσον, ο οποίος είχε παραδεχθεί σε εκείνους το έγκλημα, δήλωσε ο Κοξ. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και οι πολιτικές θέσεις του 22χρονου, που αν και ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, δεν ανήκε σε κάποιο πολιτικό κόμμα.

Ωστόσο, συγγενής δήλωσε σε ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον είχε πολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και είχε συζητήσει με μέλος της οικογένειάς του τη δυσφορία του για τον Κερκ και τις απόψεις του, όπως προκύπτει από την ένορκη κατάθεση που έδωσε.

Ο 22χρονος συνελήφθη στο σπίτι των γονιών του, περίπου 420 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του τόπου του εγκλήματος, μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών.

Ο 22χρονος μεγάλωσε από θρησκευόμενους γονείς σε βαθιά συντηρητική περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κοξ, «η ιδεολογία του ήταν πολύ διαφορετική από αυτή της οικογένειάς του». Πάντως ο ίδιος δεν ήταν θαυμαστής του Κερκ, διευκρίνισε.

Επιπλέον, ένα από τα άτομα που συνομιλούν με τους ερευνητές είναι ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον, με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση, σύμφωνα με τον Κοξ που σημείωσε ότι ο συγκάτοικος είναι «άνδρας που μεταβαίνει σε γυναίκα». Ο ίδιος είναι εξαιρετικά συνεργάσιμος.