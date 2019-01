Τσαβούσογλου: Ξεχάστε την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο

Προκλητικός για ακόμη μια φορά ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε σε συνέντευξή του πως οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να ξυπνήσουν και να μην ονειρεύονται την αποχώρηση των Τούρκων στρατιωτών.

Δεν θέλει, είπε να προσβάλει τους Ελληνοκυπρίους αλλά διαπραγμάτευση χωρίς εγγυήσεις, ασφάλεια και στρατεύματα δεν υπάρχει.

Greek Cypriots should wake up from a sleep, or give it up if it is a dream, about Turkish troops withdrawal, I’m not mocking them or insulting them but no troops, no security, no guarantees are impossible and we should negotiate based on this fact, says Turkish Foreign Minister pic.twitter.com/3c9caV6AZY

