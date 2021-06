Οργή έχει προκαλέσει στην Τσεχία ο θάνατος ενός 40χρονου Ρομά, μετά την βίαιη σύλληψη του από τους αστυνομικούς. Σε βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται ένας αστυνομικός να βάζει το πόδι του στον λαιμό άνδρα από την Ρουμανία ο οποίος στη συνέχεια πέθανε κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Το περιστατικό θύμισε την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Το τραγικό περιστατικό, σύμφωνα με τον Guardian, σημειώθηκε στην βόρεια πόλη Τέπλιτσε και στο βίντεο, που κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου, φαίνονται τρεις αστυνομικοί να συλλαμβάνουν έναν άντρα και να τον ρίχνουν στο έδαφος. Ο ένας από τους αξιωματικούς κρατά τα πόδια του συλληφθέντα, ο άλλος γονατίζει στον λαιμό και ο τρίτος τον ακινητοποιεί με χειροπέδες.

Μιλώντας στον βρετανικό Guardian, ο Ζοζέφ Μικέρ, ακτιβιστής και αρχηγός της οργάνωσης των Ρομά, σημείωσε, αναφερόμενος στον άτυχο άνδρα, ότι ήταν περίπου 40 ετών, το όνομά του ήταν Στανισλάβ και πως εργαζόταν ως φρουρός σε σούπερ μάρκετ.

Όταν είδε άλλον άντρα να κάνει διάρρηξη αυτοκινήτου, παρενέβη. Οι αστυνομικοί αμέσως νόμιζαν ότι αυτός ήταν ο δράστης και τον αντιμετώπισαν ως διαρρήκτη.

