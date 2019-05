Τυνησία: 70 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο κοντά στην Σφαξ

Τουλάχιστον 70 μετανάστες πνίγηκαν σήμερα, όταν το σκάφος τους βυθίσθηκε στα διεθνή ύδατα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας, και 16 διασώθηκαν, μετέδωσε το κρατικό τυνησιακό πρακτορείο ειδήσεων Tunis Afrique Press.

Το σκάφος βυθίσθηκε σε απόσταση 40 ναυτικών μιλίων ανοικτά της ακτής του Σφαξ, νότια της Τύνιδας, πρόσθεσε το πρακτορείο διευκρινίζοντας πως αλιευτικά διέσωσαν τους επιζώντες.

