Τυνησία: Πλημμύρες, έντονες καταιγίδες και τέσσερις νεκροί από το καταστροφικό «κύμα» κακοκαιρίας

Μεγάλο το μέγεθος της καταστροφής στην Τυνησία από τις σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημύρες σε αρκετά σημεία της χώρας, ωστόσο η χειρότερη είδηση είναι ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η Τυνησία «έχει παραλύσει εξαιτίας θανάσιμων καταιγίδων», μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων με σοκαριστικά βίντεο στα social media να δείχνουν ανθρώπους να παλεύουν με τις πλημμύρες, που έχουν «πνίξει» οχήματα και περιουσίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Severe flooding due to heavy rains in Sayada City, Monastir Governorate, Tunisia (20.01.2026) pic.twitter.com/jAqeMbdqus — Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026

Η ασυνήθιστα σφοδρή κακοκαιρία οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων και επηρεάζει τις μεταφορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Major flooding in Monastir Governorate, Tunisia last night…. pic.twitter.com/VbujGPorLb — Volcaholic (@volcaholic1) January 20, 2026

Η κακοκαιρία πλήττει από προχθές Δευτέρα (19.01.2026), κυρίως το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της βορειοαφρικανικής αυτής χώρας της Μεσογείου.

Flooding is currently affecting the city of Soliman in the Nabeul Governorate, Tunisia pic.twitter.com/tidqTVp7cC — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 19, 2026

Ο πρόεδρος της χώρας, Καΐς Σάγεντ, έδωσε οδηγίες στο στρατό να βοηθήσει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.

Μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας προσπαθούν αντλήσουν τα νερά από κατοικίες που έχουν πλημμυρίσει στην πρωτεύουσα Τύνιδα, καθώς και στις επαρχίες Μπιζέρτα, Ναμπέλ και Μοναστίρ.

REUTERS / Jihed Abidellaoui

Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλά μέρη αντιμετωπίζουν ελλείψεις εξοπλισμού και πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και είναι αδιάβατοι.

REUTERS / Jihed Abidellaoui

Επίσης, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες της χώρας έχουν εν μέρει ανασταλεί.