Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Νέο βίντεο από τη σύλληψή του – «Ήπια ένα μαρτίνι και ακολούθησα τους φίλους μου μέχρι το σπίτι»

«Παιδιά μου φέρεστε σα να είμαι εγκληματίας» λέει μεταξύ άλλων ο σούπερ σταρ του πενταγράμμου, στους αστυνομικούς
Νέες εικόνες από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι οποίες τραβήχτηκαν από κάμερα σώματος ενός αστυνομικού, μετά τη σύλληψή του.

Σε αυτές, ο ταραγμένος Τζάστιν Τίμπερλεϊκ φαίνεται να διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο του φέρονταν ενώ προσπαθούσε να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα με ένα αμήχανο αστείο.

Ο σούπερ σταρ του πενταγράμμου συνελήφθη στις 18 Ιουνίου 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών (DWAI), μετά την αναχώρησή του από το ιστορικό American Hotel. Ο Τίμπερλέικ είχε προηγουμένως προσπαθήσει μάταια να εμποδίσει τη δημόσια δημοσίευση του βίντεο, λέγοντας ότι βρισκόταν «σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τις αρχές στο δρόμο».

Ο 45χρονος τραγουδιστής βρέθηκε με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα, καθώς προσπαθούσε να διατηρήσει μια ευγενική στάση απέναντι στους αστυνομικούς, υποβαθμίζοντας παράλληλα την κατανάλωση αλκοόλ που είχε εκείνο το βράδυ. 

«Σας ευχαριστώ, παιδιά, που κάνετε τη δουλειά σας», είπε ο τραγουδιστής, για να προσθέσει: «Ήπια ένα μαρτίνι και ακολούθησα τους γ@μ#μένους φίλους μου μέχρι το σπίτι».

Και ενώ ένας αστυνομικός εξηγεί στον τραγουδιστή ότι μετά τα τεστ νηφαλιότητας αποφασίστηκε να τεθεί υπό κράτηση, ο Τίμπερλέικ ακούγεται να λέει: «Παιδιά, μου φέρεστε σαν να είμαι εγκληματίας».

Αναφερόμενος στα έγγραφα που συμπλήρωσε η Αστυνομία, στα οποία η φυλή του είχε καταχωριστεί ως «λευκός», ο Τίμπερλεϊκ ρώτησε χαριτολογώντας «Λευκός;», πριν γελάσει και διευκρινίσει ότι αστειευόταν.

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ κατέληξε τελικά σε συμφωνία αποδοχής ενοχής στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, λιγότερο από τρεις μήνες μετά το αρχικό περιστατικό.

Στη συνέχεια, ο Τίμπερλεϊκ έβγαλε ανακοίνωση, με την οποία καταδίκασε την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφού αποδέχτηκε μια συμφωνία αποδοχής ενοχής για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
«Προσπαθώ να τηρώ πολύ υψηλά πρότυπα για τον εαυτό μου, και αυτό δεν ήταν τέτοιο», δήλωσε ο Τίμπερλεϊκ στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο. «Ακόμα και αν έχετε πιει ένα ποτό, μην παίρνετε το τιμόνι ενός αυτοκινήτου – υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές λύσεις».

«Αυτό είναι ένα λάθος που έκανα, αλλά ελπίζω ότι όποιος παρακολουθεί και ακούει αυτή τη στιγμή μπορεί να μάθει από αυτό το λάθος. Ξέρω ότι εγώ σίγουρα έμαθα».

