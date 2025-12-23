Τζέφρι Έπσταϊν: Αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ γίνεται σε κάρτα του προς τον καταδικασμένο παιδεραστή Λάρι Νάσαρ

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα (23/12/2025) το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την εικόνα μιας κάρτας του Τζέφρι Έπσταιν στην οποία γίνεται ωμή αναφορά στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κάρτα, που φέρεται ότι την έγραψε ο Τζέφρι Έπσταϊν, απευθυνόταν στον Λάρι Νάσαρ, τον γιατρό που εκτίει ισόβια κάθειρξη για τη σεξουαλική κακοποίηση εκατοντάδων κοριτσιών και φαίνεται να εμπεριέχει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Το πρακτορείο Reuters σημείωσε βέβαια ότι δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσει εάν η κάρτα είναι αυθεντική.

Η σφραγίδα ταχυδρομείου στον φάκελο είναι της Βιρτζίνια και όχι της Νέας Υόρκης, όπου κρατείτο εκείνη την περίοδο ο Έπσταϊν, και υποδηλώνει ότι ο φάκελος διεκπεραιώθηκε τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του χρηματιστή, τον Αύγουστο του 2019.

Η διεύθυνση αποστολέα στον φάκελο είναι γραμμένη λάθος και δεν περιλαμβάνει τον αριθμό κρατουμένου, όπως απαιτείται από την Υπηρεσία Φυλακών.

Η κάρτα απεικονίζει έναν άνδρα και μία γυναίκα που κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλον σε ένα τραπέζι, με ενωμένα τα χέρια τους. Στο χειρόγραφο σημείωμα αναφέρεται ότι «ο πρόεδρός μας συμμερίζεται επίσης την αγάπη μας για τα νεαρά, ελκυστικά κορίτσια».

Βέβαια στα έγγραφα που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση του Έπσταϊνδεν υπάρχει κανένας ισχυρισμός ότι ο Τραμπ διέπραξε κάποιο αδίκημα.

Η χειρόγραφη κάρτα πέρασε στην κατοχή της κυβέρνησης όταν επεστράφη στην ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης ως «ανεπίδοτη», μετά τον θάνατο του Έπσταϊνπου αποδόθηκε σε αυτοκτονία.

Ένα άλλο έγγραφο που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση δείχνει ότι το FBI ζήτησε να γίνει γραφολογική ανάλυση για να καθοριστεί εάν την είχε γράψει ο Έπσταϊν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, εάν έγινε ποτέ, δεν ήταν διαθέσιμα.

Νωρίτερα το υπουργείο Δικαιοσύνης, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι «ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς, για λόγους εντυπωσιασμού, κατά του προέδρου Τραμπ (…) Για να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς».

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται σε ποια έγγραφα αναφέρεται το υπουργείο.

Το 2023 το πρακτορείο Associated Press μετέδωσε ότι μια κάρτα που είχε στείλει ο Έπσταϊν στον Νάσαρ επιστράφηκε στη φυλακή της Νέας Υόρκης, μετά τον θάνατο του πρώτου. Δεν είναι σαφές εάν οι δύο άνδρες είχαν κάποια σχέση μεταξύ τους στο παρελθόν.

Ο Νάσαρ, που ήταν γιατρός της Ολυμπιακής ομάδας ενόργανης γυμναστικής επί 18 χρόνια, καταδικάστηκε το 2017 σε φυλάκιση 60 ετών για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και το 2018 σε άλλα 300 χρόνια, για την κακοποίηση νεαρών αθλητριών που είχε υπό την επίβλεψή του.