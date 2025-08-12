Τζέφρι Επστάιν: Δικαστής μπλοκάρει αίτημα να δημοσιοποιηθούν καταθέσεις για την συνεργό του, Γκιλέιν Μάξγουελ

Με την εξήγηση πως η άρση απορρήτου των εγγράφων της Γκιλέιν Μάξγουελ –συνεργού του Τζέφρι Επστάιν η οποία έχει καταδικαστεί- «δεν έχουν να προσφέρουν καμιά νέα σημαντική πληροφορία», ο δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε το αίτημα να δημοσιοποιηθούν τα συγκεκριμένα έγγραφα.

Το αίτημα είχε καταθέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούσε έγγραφα της ποινικής διαδικασίας σε βάρος της Γκιλέιν Μάξγουελ η οποία κρίθηκε ένοχη καθώς στρατολογούσε γυναίκες και κορίτσια ώστε να υποστούν σεξουαλική εκμετάλλευση από τον Τζέφρι Έπσταιν.



Τα έγγραφα περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων για την επίμαχη και φρικιαστική υπόθεση.

«Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Έπσταιν και τη Μάξγουελ, που είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικη. Δεν αναφέρονται ούτε ταυτοποιούν κανέναν πελάτη των Έπσταιν και Μάξγουελ», επέμεινε ο δικαστής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τρμπ προσπαθεί να αντιμετωπίσει το τμήμα της εκλογικής βάσης του το οποίο τον κατηγορεί για έλλειψη διαφάνειας στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, του χρηματομεσίτη που προτού δικαστεί για σωρεία κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, βρέθηκε απαγχονισμένος στη φυλακή το 2019.

Αφού υποσχόταν για μήνες στους οπαδούς του βροντερές αποκαλύψεις για την υπόθεση, στο επίκεντρο διαφόρων θεωριών συνωμοσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε… φωτιά στο κίνημα MAGA όταν η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως δεν εντόπισε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων.

Στο αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε η άρση του απορρήτου στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο σώμα ενόρκων.

Άλλος δικαστής αναμένεται να εξετάσει αίτημα παρόμοιου τύπου, το οποίο αφορά καταθέσεις στο σώμα ενόρκων που είχε σχηματιστεί ενόψει της δίκης του ίδιου του Τζέφρι Έπσταιν.

Η 63χρονη Γκιλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών, μετήχθη πρόσφατα σε φυλακή με πολύ χαλαρότερους όρους κράτησης.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς –πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ–, έκανε πρόσφατα πολύωρες ανακρίσεις της άλλοτε συνεργού του Τζέφρι Έπσταιν, ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα για όσα ειπώθηκαν.