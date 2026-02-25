Τζέφρι Επστάιν: Η τράπεζα Edmond de Rothschild «παρακολουθεί στενά» την γενική διευθύντρια – «Εγγυόμαστε την προστασία των πελατών και των υπαλλήλων»

Η τράπεζα Edmond de Rothschild στη Γενεύη, η οποία έχει κλονιστεί τον τελευταίο καιρό λόγω των αποκαλύψεων σε σχέση με τις διασυνδέσεις της διευθύνουσας συμβούλου της, της διευθύνουσας συμβούλου Αριάν ντε Ροτσίλντ, με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, «λαμβάνει μέτρα» για να προστατέψει τους πελάτες και τους υπαλλήλους της, χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι τα μέτρα αυτά.

Το διοικητικό συμβούλιο της ελβετικής ιδιωτικής τράπεζας «έχει οργανωθεί για να παρακολουθεί ανεξάρτητα την κατάσταση, επιπλέον της εργασίας και της ανάλυσης που διεξάγει η διοίκηση», αναφέρει η έκθεση. Η τράπεζα βρίσκεται υπό πίεση μετά τη δημοσίευση στις 30 Ιανουαρίου εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, στα οποία εμφανίζεται το όνομα της Αριάν ντε Ροτσίλντ, της γενικής της διευθύντριας.

Οι σχέσεις της ντε Ροτσίλντ με τον Επστάιν άρχισαν σε επαγγελματικό επίπεδο το 2013, σύμφωνα με ανταλλαγές email που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίες υποδηλώνουν ότι ο επιχειρηματίας κατέλαβε στη συνέχεια εξέχουσα θέση στη ζωή της, καθώς έγινε σιγά σιγά ο έμπιστος και ο στρατηγικός της σύμβουλος.

Μετά τη δημοσίευση των εγγράφων αυτών, η τράπεζα είχε δηλώσει ότι η Αριάν ντε Ροτσίλντ τον είχε συναντήσει επανειλημμένα μεταξύ 2013 και 2019 στο «σύνηθες πλαίσιο των καθηκόντων της εντός του ομίλου» και «δεν είχε καμιά γνώση για τη διαγωγή και την προσωπική συμπεριφορά του Επστάιν».

Ωστόσο, έκτοτε «βαριά σιωπή έπεσε στην τράπεζα», υπογράμμισε το ειδησεογραφικό μέσο Mediapart σε μακροσκελές άρθρο του που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, σημειώνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν είχε έως τότε «εκδώσει καμία ανακοίνωση για να καθησυχάσει τους πελάτες».

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, η τράπεζα δηλώνει ότι «έλαβε μέτρα που επιβάλλονται για να εγγυηθεί τα συμφέροντα των πελατών της, των υπαλλήλων της και των μετόχων της», χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Η τράπεζα αναμένεται να δημοσιεύσει στα μέσα Μαρτίου τα αποτελέσματά της για το 2025, αλλά δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η συγκέντρωση κεφαλαίων ανερχόταν σε «περίπου 10 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα» (10,9 δισεκατομμύρια ευρώ) κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Οι εισροές νέων κεφαλαίων συνεχίζονται από τις αρχές του 2026 για να διαμορφωθούν σε «περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια φράγκα», αυξάνοντας τις εκκρεμούσες πιστώσεις της σε «ιστορικό υψηλό», σε περισσότερα από «200 δισεκατομμύρια φράγκα».

«Και από την 30η Ιανουαρίου, αυτή η συγκέντρωση παραμένει ιδιαίτερα δυναμική», υπογραμμίζει εκπρόσωπος της τράπεζας.

Η απλή αναφορά του ονόματος ενός προσώπου στον φάκελο Επστάιν δεν συνεπάγεται καμιά εκ των προτέρων κατακριτέα πράξη εκ μέρους του προσώπου αυτού. Όμως τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν τουλάχιστον ότι υπήρχαν σχέσεις μεταξύ του Επστάιν, ή του περιβάλλοντός του, με προσωπικότητες οι οποίες συχνά υποβάθμιζαν, και μάλιστα αρνούνταν την ύπαρξη τέτοιων σχέσεων.

Η συμφωνία

Ένα έγγραφο με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2015 δείχνει ότι ο Τζέφρι Επστάιν, μέσω της εταιρείας του Southern Trust Company Inc., υπέγραψε συμφωνία 25 εκατομμυρίων δολαρίων με τον Όμιλο Rothschild για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης κινδύνου και αλγορίθμων, σύμφωνα με αρχεία που έχουν επανέλθει στο φως της δημοσιότητας.

Το έγγραφο προσδιορίζει τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη ως πρόεδρο της Southern Trust Company Inc., μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στις Παρθένες Νήσους, και περιγράφει μια «Επιστολή Συμφωνίας» μεταξύ της εταιρείας και της Edmond de Rothschild Holding SA, η οποία εκπροσωπείται από την Ariane de Rothschild.

Η Southern Trust Company επρόκειτο να συνεργαστεί με τον Όμιλο Rothschild στην «ανάλυση κινδύνου» και στην «εφαρμογή και χρήση ορισμένων αλγορίθμων», που αναφέρονται συλλογικά ως «Ειδικά Θέματα».

Η συμφωνία ορίζει ότι, ως αντάλλαγμα για την εργασία, ο Όμιλος Rothschild θα καταβάλει στην Southern Trust Company 25 εκατομμύρια δολάρια. Το έγγραφο διευκρινίζει ότι η πληρωμή συνδεόταν με εκκρεμή ζητήματα μεταξύ της Edmond de Rothschild Holding SA και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η πληρωμή θα γινόταν εντός τριών ημερών από την ολοκλήρωση της πληρωμής του Ομίλου Rothschild προς τις αρχές των ΗΠΑ.

Εκτός από την αμοιβή των 25 εκατομμυρίων δολαρίων, η συμφωνία προβλέπει την αποζημίωση όλων των ταξιδιωτικών και ιδιωτικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν από την Epstein, την Southern Trust Company ή τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους, τους αντιπροσώπους ή τους συμβούλους της σε σχέση με τις εργασίες.

Το έγγραφο περιλαμβάνει διατάξεις περί εμπιστευτικότητας, οι οποίες αναφέρουν ότι τυχόν εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες που προσδιορίζονται από τον Όμιλο Rothschild θα προστατεύονται σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Η συμφωνία υπογράφηκε αρκετά χρόνια αφότου ο Επστάιν δήλωσε ένοχος στη Φλόριντα για κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλικά εγκλήματα το 2008, γεγονός που έχει προκαλέσει νέο έλεγχο στις επιχειρηματικές του συναλλαγές και τις οικονομικές του σχέσεις μετά την δημοσιοποίηση πρόσθετων αρχείων που συνδέονται με τον Επστάιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας. Ομολόγησε την ενοχή του σε δικαστήριο της Φλόριντα και καταδικάστηκε για την προμήθεια ανηλίκων για πορνεία το 2008, αλλά οι επικριτές αποκαλούν την καταδίκη «συμφωνία αγάπης».

Τα θύματά του ισχυρίστηκαν ότι λειτουργούσε ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων που χρησιμοποιούνταν από μέλη της πλούσιας και πολιτικής ελίτ.

Η υπόθεση του Επστάιν παρέμεινε ένα πολιτικά φορτισμένο ζήτημα στις ΗΠΑ, με τους νομοθέτες και τους υπερασπιστές των θυμάτων από όλο το φάσμα να απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το δίκτυο συνεργατών του και τυχόν άτομα που μπορεί να έχουν διευκολύνει τα εγκλήματά του.