Τζέφρι Επστάιν: Ο πρώην επίτροπος και άλλοτε πρέσβης στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον στο μικροσκόπιο της Κομισιόν

Κεντρικό πρόσωπο της βρετανικής πολιτικής σκηνής και πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου
Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ
Ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ / REUTERS / Φωτογραφία Jeff Overs

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης να εξετάσει ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων της εκ μέρους του Βρετανού Πίτερ Μάντελσον, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό Τζέφρι Επστάιν, ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν την Πέμπτη (26.02.2026).

Ο 72χρονος Βρετανός Πίτερ Μάντελσον ήταν Επίτροπος της Κομισιόν από το 2004 μέχρι το 2008 και πρόσφατα έδωσε εξηγήσεις στις αρχές του Λονδίνου σε σχέση με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Οι Βρυξέλλες θέλουν να μάθουν εάν παραβίασε ή όχι τον κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και μετά την αποχώρησή τους.

Ο Πίτερ Μάντελσον, ένα κεντρικό πρόσωπο της βρετανικής πολιτικής σκηνής και πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, αφού δημοσιοποιήθηκαν νέα έγγραφα που ρίχνουν φως στη σχέση του με τον Επστάιν. Ο πρώην υπουργός συνελήφθη τη Δευτέρα από τη βρετανική αστυνομία αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης, η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην Επιτρόπου, μεταξύ άλλων αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες».

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης επιβεβαίωσε ότι της υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα από την Κομισιόν, στις 18 Φεβρουαρίου και ότι το «εξετάζει», χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως ότι διενεργεί έρευνα σε βάρος του Μάντελσον.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση συμφώνησε σήμερα με την αστυνομία ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα δημοσιοποιηθούν έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Μάντελσον, το 2024, ως πρέσβη στις ΗΠΑ. Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας είπε ότι επί του παρόντος συλλέγεται υλικό από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και ελπίζεται ότι κάποια από αυτά τα έγγραφα θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα.

