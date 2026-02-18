Τζέφρι Επστάιν: Τα έγγραφα δείχνουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λένε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ

Λόγο για ένα παγκόσμιο εγκληματικό δίκτυο που προχωρούσε σε πράξεις που μπορούν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, έκαναν εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την αδιανόητη υπόθεση του καταδικασμένου χρηματιστή και «σεξουαλικού αρπακτικού», Τζέφρι Επστάιν.

Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ αναφέρουν πως τα εγκλήματα που περιγράφονται στον τεράστιο φάκελο για τον Τζέφρι Επστάιν, με τα εκατομμύρια έγγραφα που κρατά το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σχετίζονται με υπεροχή, τον ρατσισμό, τη διαφθορά και την ακραία μισογυνία. Σύμφωνα με αυτούς, υποδηλώνουν εμπορευματοποίηση και απανθρωποποίηση των γυναικών και των κοριτσιών.

«Τόσο σοβαρές είναι η κλίμακα, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική διάσταση αυτών των φρικαλεοτήτων κατά των γυναικών και των κοριτσιών που ορισμένες από αυτές μπορεί να πληρούν τα νομικά κριτήρια για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ειδικοί.

Τόνισε πως οι ισχυρισμοί που περιέχονται στα έγγραφα απαιτούν ανεξάρτητη, διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα και ζήτησαν επίσης να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους τέτοια εγκλήματα θα μπορούσαν να έχουν διαπραχθεί σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένας νόμος, που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική υποστήριξη τον Νοέμβριο, απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν. Οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με «σοβαρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων συμμόρφωσης και ακατάλληλη ανωνυμοποίηση/διαγραφή πληροφοριών» που αποκάλυψαν ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με τα θύματα.

Περισσότερα από 1.200 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής.

«Η απροθυμία να αποκαλυφθούν πλήρως πληροφορίες ή να επεκταθούν οι έρευνες έχει αφήσει πολλά θύματα να αισθάνονται εκ νέου τραυματισμένα», ανέφεραν οι ειδικοί. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις διασυνδέσεις του Επστάιν με ένα ευρύ φάσμα επιδραστικών προσωπικοτήτων στην πολιτική, τα οικονομικά, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις – τόσο πριν όσο και μετά την παραδοχή της ενοχής του το 2008 για κατηγορίες πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της προσέλκυσης ανήλικων κοριτσιών.

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, αφού συνελήφθη και οδηγήθηκε σε ομοσπονδιακές φυλακές με την κατηγορία της σεξουαλικής εμπορίας παιδιών.

Ο θάνατός του κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Πληροφορίες από Gurdian.