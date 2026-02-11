Τζέφρι Επστάιν: Το όνομα Γάλλου διπλωμάτη στα έγγραφα – Η κυβέρνηση προτρέπει τα θύματα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη

«Να μιλήσουν και να στραφούν στη δικαιοσύνη», προέτρεψε τις γυναίκες που έπεσαν θύματα του Τζέφρι Επστάιν, η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν, μετά την αποκάλυψη του ονόματος διπλωμάτη από Γαλλία, που διατηρούσε επαφές με τον χρηματιστή.

Η δημοσιοποίηση, στα τέλη Ιανουαρίου, εκατομμυρίων νέων εγγράφων που σχετίζονται με τον επιχειρηματία και σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν προκάλεσε κύματα σοκ σε όλο τον κόσμο, με πολλές διάσημες και ισχυρές προσωπικότητες να εμφανίζονται στα έγγραφα αυτά. Μάλιστα, και το όνομα ενός διπλωμάτη από την Γαλλία, του Φαμπρίς Εντάν, αναφέρεται κατ΄ επανάληψη στα έγγραφα αυτά.

«Βέβαια, πρέπει να χυθεί άπλετο φως σε αυτή τη φοβερή υπόθεση που διευρύνεται συνεχώς», δήλωσε η Μπρεζόν μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εκτιμώντας πως εναπόκειται στη δικαιοσύνη «να κάνει τη δουλειά της».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τα οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, αντάλλαξε δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για πολλά χρόνια με τον Τζέφρι Επστάιν, που πέθανε στη φυλακή το 2019.

Σύμφωνα με το Mediapart και το Radio France που αποκάλυψαν την υπόθεση, ο Φαμπρίς Εντάν βοήθησε να επωφεληθεί ο Τζέφρι Επστάιν από «διπλωματικές πληροφορίες, υπηρεσίες ή δίκτυά του στο εξωτερικό».

Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξέφρασε σήμερα τον «αποτροπιασμό» του.

Ο Φαμπρίς Εντάν είναι αυτή τη στιγμή «κύριος γραμματέας εξωτερικών υποθέσεων σε άδεια για προσωπικούς λόγους και κάτοχος θέσεων στον ιδιωτικό τομέα», ανάφερε χθες, Τρίτη (10.02.2026), το βράδυ στην πλατφόρμα X.

Η αναφορά του ονόματός του στην αλληλογραφία του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα δεν σημαίνει ότι έχει κάνει κάτι επιλήψιμο.