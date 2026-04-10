Τζέι Ντι Βανς: «Ο Τραμπ μας έδωσε σαφείς οδηγίες για τις συνομιλίες με το Ιράν, πιστεύω θα είναι θετικές»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επιβιβάστηκε στο Air Force Two με προορισμό το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο ο πρώτος γύρος συνομιλιών για το Ιράν.

Λίγο πριν την αναχώρησή του για το Πακιστάν, ο Τζέι Ντι Βανς, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας για το Ιράν, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους πως οι ΗΠΑ βλέπουν θετικά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει «αρκετά σαφείς οδηγίες» για το πώς να προσεγγίσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ πρόσθεσε ότι «ανυπομονεί» για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

«Ανυπομονούμε για τη διαπραγμάτευση. Πιστεύω ότι θα έχει θετική εξέλιξη. Φυσικά, θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε συμφωνία, εφόσον η Τεχεράνη προσέλθει στις συνομιλίες με ειλικρινή διάθεση. Όπως είπε, «αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, τότε κι εμείς είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε χέρι συνεργασίας».

Παράλληλα όμως έστειλε και σαφές μήνυμα προς το Ιράν, προειδοποιώντας πως αν επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τη διαδικασία, η αμερικανική πλευρά δεν θα δείξει ανοχή.

«Εάν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε πρόθυμοι να τους τείνουμε ένα χείρι φιλίας, όμως εάν προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν, θα διαπιστώσουν ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα δεν είναι και τόσο δεκτική» πρόσθεσε ακόμη.

.@VP departs for Islamabad, Pakistan: “As @POTUS said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we’re certainly willing to extend the open hand. If they’re going to try to play us, then they’re going to find that the negotiating team is not that receptive.” pic.twitter.com/9nNDGsMmId — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 10, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Βανς ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με το Ιράν, καθώς στους προηγούμενους γύρους επικεφαλής ήταν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.