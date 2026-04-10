Μαίνονται οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο παρά την εκεχειρία – Με ρουκέτες σε ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις απαντά η Χεζμπολάχ

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την συμφωνία για εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν και τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα διαβουλεύσεις για κατάπαυση του πυρός και στον Λίβανο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μπαράζ ρουκετών προς διάφορες πόλεις του Ισραήλ, δείχνοντας έτσι πως δεν πρόκειται να σταματήσουν εύκολα οι επιθέσεις. Με τη σειρά του το Ισραήλ βομβάρδισε διάφορες περιοχές του Λιβάνου στοχεύοντας κυρίως σε εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ. Ηγέτες από όλον τον κόσμο καταδικάζουν τις επιθέσεις στον Λίβανο εν μέσω εκεχειρίας ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης συνεχίζουν να διατηρούν σκληρή στάση, ζητώντας εγγυήσεις ασφαλείας και αποζημιώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη, συνεχίζει να ασκεί κριτική στο Ιράν για το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ. Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή.
Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μετά τα μεσάνυχτα εναντίον του Ισραήλ, δύο εναντίον «συγκεντρώσεων στρατιωτών», στα σύνορα των δυο χωρών, και εναντίον παραμεθόριας πόλης.
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε δέκα θέσεις στον Λίβανο από όπου εκτοξεύτηκαν ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ και πρόσθεσε πως «συνεχίζει να εντοπίζει και να καταστρέφει εκτοξευτήρες».
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε πως «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» και πρόσθεσε ότι «συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολά με όλη μας τη δύναμη και δεν σταματήσουμε ωσότου αποκαταστήσουμε την ασφάλειά μας».
Η συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν.
Νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ.
Ο ισραηλινός στρατός διέταξε εκ νέου χθες Πέμπτη τους κατοίκους συνοικιών της νότιας Βηρυτού να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, την επομένη των πιο πολυαίμακτων βομβαρδισμών του πολέμου στον Λίβανο.
Για πρώτη φορά, η διαταγή αυτή, που εκτείνεται πέραν των νοτίων προαστίων, αφορά παραθαλάσσια περιοχή, λαϊκή και πυκνοκατοικημένη, που βρίσκεται στα όρια του διεθνούς αεροδρομίου της λιβανικής πρωτεύουσας--του μοναδικού της χώρας.
Συμπεριλαμβάνει επίσης τον δρόμο που οδηγεί στον αερολιμένα.
«Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους των νοτίων προαστίων» της Βηρυτού: «οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολά σε διάφορες περιοχές», ανέφερε μέσω X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, παραθέτοντας χάρτη με την περιοχή που μπαίνει πλέον στο στόχαστρο.
Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλούς κατοίκους να εγκαταλείπουν την περιοχή μετά την προειδοποίηση αυτή.
Ο υπουργός Μεταφορών του Λιβάνου Φάγεζ Ρασάμνι υποστήριξε, με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρθηκε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, πως έχει λάβει «διαβεβαιώσεις από ξένες διπλωματικές πηγές και τις αρμόδιες αρχές» πως ο δρόμος προς το αεροδρόμιο, και το ίδιο το αεροδρόμιο, θα συνεχίζουν να προστατεύονται «όσο η χρήση τους περιορίζεται στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων και πολιτικές δραστηριότητες».
Η ισραηλινή προειδοποίηση διατυπώθηκε την επομένη ταυτόχρονων, καταιγιστικών αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο, των σφοδρότερων αφότου η χώρα ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, με πάνω από 300 νεκρούς, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας.
Το τηλεοπτικό δίκτυο NBN, προσκείμενο στο κίνημα Άμαλ («Ελπίδα», μικρό σιιτικό κόμμα που συγκαταλέγεται στους συμμάχους της Χεζμπολά), ανακοίνωσε, καθώς οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στην περιοχή που αφορά η προειδοποίηση του Ισραήλ, πως ανέστειλε την εκπομπή του προγράμματός του.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) από την πλευρά του κάλεσε το Ισραήλ να ακυρώσει την διαταγή να απομακρυνθούν εσπευσμένα όσοι βρίσκονται στη συνοικία Τζνα, καθώς εκεί βρίσκονται δυο νοσοκομεία στα οποία νοσηλεύονται 450 άνθρωποι -40 σε μονάδες εντατικής θεραπείας- που είναι αδύνατον να διακομιστούν αλλού.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι «κάλεσε» τον ιρακινό πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον και του επέδωσε ρηματική διαμαρτυρία, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο Ιράκ.
Οι ΗΠΑ «δεν θα ανεχθούν καμιά επίθεση εναντίον των συμφερόντων τους και αναμένουν η ιρακινή κυβέρνηση να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαλυθούν οι ευθυγραμμισμένες με το Ιράν παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον σε δελτίο Τύπου σχετικά με την κλήση του ιρακινού πρεσβευτή Ναζάρ αλ Χιρουλά.
Με τον πρεσβευτή συναντήθηκε ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Κρίστοφερ Λαντάου, ο οποίος επέμεινε πως «καταδικάζει σθεναρά» τις επιθέσεις των παραστρατιωτικών που πρόσκεινται στο Ιράν εναντίον αμερικανικών διπλωματικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράκ και ειδικά «την ενέδρα της 8ης Απριλίου εναντίον αμερικανών διπλωματών στη Βαγδάτη».
Δεν δίνεται καμιά άλλη διευκρίνιση για την υποτιθέμενη ενέδρα.
Το Ιράκ σύρθηκε στη σύγκρουση, παρότι επιδίωκε να αποφύγει οπωσδήποτε την εξέλιξη αυτή, αφού ξέσπασε η ένοπλη σύρραξη την 28η Φεβρουαρίου, με τους κοινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη άρχισαν να επιτίθενται εναντίον αμερικανικών συμφερόντων στο ιρακινό έδαφος και να γίνονται με τη σειρά τους στόχοι αεροπορικών πληγμάτων αποδοθέντων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.
Ωστόσο την Τετάρτη, ιρακινές ένοπλες παρατάξεις ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν για δύο εβδομάδες τις επιθέσεις εναντίον «βάσεων του εχθρού» στη χώρα και στην περιοχή, αφού ανακοινώθηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη.
Μολονότι εξήρε τις «προσπάθειες» των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας για την αποτροπή των επιθέσεων, η Ουάσιγκτον στηλίτευσε την «ανικανότητα» της ιρακινής κυβέρνησης να εγγυηθεί πως θα «προλαμβάνονται» και το ότι «στοιχεία συνδεόμενα με την ιρακινή κυβέρνηση συνεχίζουν να παρέχουν ενεργά πολιτική, οικονομική και επιχειρησιακή κάλυψη» στους σιίτες παραστρατιωτικούς οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν.
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο.
Χθες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και η Χεζμπολά, λιβανικό ένοπλο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, συνέχιζαν τις εχθροπραξίες, θέτοντας υπό ολοένα πιο έντονη αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.
Οι συναγερμοί αφορούσαν διάφορους τομείς του Ισραήλ, ανάμεσά τους περιοχή του νότου, σε πολύ μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με τον Λίβανο.
Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο· σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον μια ρουκέτα που κατευθυνόταν στο Ισραήλ.
